Ricky Martin vuelve al cine con un papel en español.

Ricky Martin está listo para reencontrarse con una de sus facetas más conocidas. El cantante puertorriqueño confirmó su regreso a la gran pantalla con Hombre al agua, una comedia dramática dirigida y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, en la que además participa como productor ejecutivo.

A sus 54 años, el intérprete de ‘Livin’ la vida loca asumirá el personaje de Roby, un actor contratado para interpretar a Camilo en una película biográfica. Se trata de un papel que, aunque pequeño, tiene un significado especial para el artista: será su primer personaje completamente en español en más de dos décadas.

Martin compartió la noticia con sus seguidores a través de Instagram y destacó la oportunidad de trabajar junto con García Bernal, a quien calificó como uno de los talentos más destacados de su generación. También aseguró sentirse orgulloso de formar parte de la producción y de un proyecto en el que podrá explorar nuevamente su faceta como actor.

La cinta fue rodada en Mérida, capital del estado mexicano de Yucatán, y cuenta con la producción de La Corriente del Golfo, compañía fundada por García Bernal y Diego Luna. Este último también participó en la escritura del guion.

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La historia gira alrededor de Camilo, un salvavidas cubano interpretado por García Bernal, cuya vida cambia después de rescatar en el mar Caribe a Abel, un empresario mexicano con aspiraciones políticas. A partir de este encuentro, la película aborda temas como la paternidad, la masculinidad y la migración, a través de una mirada personal del director.

El propio García Bernal reveló a Deadline que imaginó a Martin para el personaje de Roby desde el comienzo. Según explicó, el cantante se involucró con entusiasmo en la propuesta y comprendió rápidamente el tono y el humor de la historia.

El elenco también está integrado por Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Manuel García Rulfo y Jorge Salinas.

Hombre al agua tendrá su estreno en la sección Spotlight del Festival de Venecia y contará con una función especial en Toronto. Posteriormente, llegará a los cines el próximo 24 de septiembre.

El regreso suma un nuevo capítulo a la trayectoria actoral de Martin, quien participó en producciones como The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Palm Royale, Glee, Dreamland y American Dad!. Ahora, el artista vuelve a la pantalla grande con un personaje que, además de marcar su regreso, le permitirá actuar nuevamente en español.



Redacción: resumen de agencias.

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