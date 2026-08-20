Festival Vallenato al Parque reunirá grandes voces en Bogotá

Este fin de semana, sábado 22 y domingo 23 de agosto, el acordeón, la caja y la guacharaca vuelven a ser protagonistas de una celebración que une pasado y presente, tradición y renovación con la tercera edición del Festival Vallenato al Parque.

Y para que nadie se quede por fuera de esta fiesta, Canal Capital transmitirá en vivo las dos jornadas del festival, con la conducción de Danny Galvis y Darwin Almeida, quienes acompañarán a la audiencia en un recorrido por las presentaciones, las historias y los protagonistas de esta celebración.

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Esta edición del Festival viene cargada de música y tradición, pero también de solidaridad, pues durante las dos jornadas habrá puntos de acopio, ubicados en las entradas de las carreras 60 y 63 del Parque Simón Bolívar de Bogotá, para seguir apoyando a los damnificados del terremoto.

La programación de este año confirma la vocación del festival por tender puentes entre generaciones y maneras distintas de vivir el vallenato. Grandes nombres de la historia del género compartirán escenario con artistas contemporáneos, nuevas voces, propuestas que exploran otros caminos sonoros y agrupaciones que representan el talento musical de Bogotá.

La programación oficial incluye a Otto Serge y Rafa Pérez, Beto Zabaleta, Los Diablitos, Farid Ortiz, Amín Martínez ‘El Original’, Ana del Castillo, Aniel Velásquez, Elder Dayán, Jorge Pabuena junto a Silvio Brito y Marcos Díaz, Kandy Maku, Karen Lizarazo y Los K Morales.

Con esta transmisión, que el sábado inicia a la 1:30 p.m. y el domingo a las 12:30 p. m., a través de la señal principal de Canal Capital y sus plataformas digitales.

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Y es que, aunque las raíces de este género se encuentran en el Caribe colombiano, el vallenato hace mucho tiempo dejó de ser una música exclusiva de una región. En Bogotá encontró una casa, nuevos intérpretes y una comunidad de seguidores que lo han incorporado a sus celebraciones, recuerdos y formas de relacionarse con la música.

Uno de los grandes atractivos de esta tercera edición será la posibilidad de recorrer, a través de la música, diferentes momentos de la historia del género. Entre las figuras que llegan al escenario está Otto Serge, uno de los grandes referentes del vallenato romántico. Su trayectoria, construida junto al acordeonero Rafael Ricardo, dejó canciones que permanecen en la memoria de varias generaciones, entre ellas ‘Señora’, ‘Mi sentimiento’ y ‘Esposa mía’.

También estará Beto Zabaleta, una de las voces fundamentales del vallenato, cuya carrera se extiende por casi cinco décadas, con un importante aporte al canto tradicional y romántico y Farid Ortiz, conocido como ‘El Rey de los Pueblos’, y con un repertorio que incluye canciones como Pregúntele a su hija y Se acabaron.

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La programación también rendirá homenaje al vallenato romántico con Los Diablitos, agrupación fundada por Omar Geles y Miguel Morales, cuyo sonido marcó un punto de inflexión en la evolución del género.

El festival también mira hacia el futuro con artistas que representan las nuevas generaciones del vallenato, entre ellos Elder Dayán, heredero de una de las dinastías musicales más reconocidas del país; Ana del Castillo, una de las voces femeninas más poderosas de la nueva generación; Karen Lizarazo, Los K Morales, Rafa Pérez y Aniel Velásquez, quienes aportan distintas perspectivas y sonidos a la escena actual.

La diversidad también estará representada por Kandy Maku, artista arhuaco que amplía las fronteras del vallenato y pone en diálogo esta música con otras expresiones culturales y territoriales. Asimismo, Jorge Pabuena quien llegará con Leyendas, un proyecto concebido para rendir homenaje al repertorio clásico del género y en el que estará acompañado por dos voces de amplia trayectoria: Silvio Brito y Marcos Díaz.

En esta edición también participará Amín Martínez ‘El Original’, fundador y voz líder de Los Chiches del Vallenato, una figura fundamental del vallenato romántico que marcó buena parte de las décadas de 1980 y 1990.

Junto a las grandes figuras nacionales, el festival contará con cuatro agrupaciones distritales: Alfredo Gómez y los Hijos de Majagual, Combo Nuestra Tierra, Jaime Espitaleta y Vacap.

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