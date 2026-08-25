Nicolás de Zubiría recorre seis restaurantes de Bogotá en ‘Aventura Gastronómica Colombia’

Más allá de ser jurado de MasterChef Celebrity Colombia, el chef Nicolás de Zubiría ha logrado consolidar su propio espacio en las pantallas con ‘Aventura Gastronómica Colombia’.

Ya son varias temporadas de este programa a través del cual el reconocido chef muestra distintos aspectos de la gastronomía colombiana, desde la tradicional hasta la contemporánea.

Ahora, arrancó una nueva aventura recorriendo seis restaurantes emblemáticos de Bogotá para reconocer las propuestas culinarias que hoy marcan el rumbo de la gastronomía colombiana.

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Se trata del nuevo spin-off Sony Picures Televisión de la franquicia Aventura Gastronómica Colombia: Restaurant Edition que se podrá ver a través del canal de YouTube -AventuraGastronomicaChannel(https://www.youtube.com/@AventuraGastronomicaChannel).

El recorrido estará encabezado por el reconocido chef Nicolás de Zubiría, una de las figuras más influyentes de la cocina colombiana y referente de la televisión gastronómica, quien visitará seis restaurantes que han logrado distinguirse por su propuesta culinaria, su historia y la experiencia que ofrecen a sus comensales.

A lo largo de seis episodios semanales, Nicolás recorrerá Mini-Mal, Tacaloa, Afluente, Donde Nando, La Monferrina y Prudencia, establecimientos que representan distintas miradas de la cocina contemporánea y que hoy son referentes de la escena gastronómica de la capital colombiana.

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Más que descubrir recetas, Aventura Gastronómica Colombia: Restaurant Edition invita a conocer las historias que dan vida a cada cocina. En cada episodio, Nicolás conversa con los chefs, explora la inspiración detrás de sus conceptos, descubre los ingredientes y técnicas que distinguen cada propuesta y prepara junto a ellos el plato insignia que ha convertido a cada restaurante en un destino imperdible para locales y visitantes.

Cada visita concluye con la entrega de una placa que acredita al restaurante como miembro de la Selección Aventura Gastronómica Colombia 2026, un reconocimiento reservado para aquellos establecimientos que destacan por la calidad de su cocina, la autenticidad de su propuesta y su contribución al desarrollo de la gastronomía colombiana.

Aventura Gastronómica Colombia: Restaurant Edition llegará aSony Channel a partir del lunes 7 de septiembre, donde la gastronomía se convierte en el punto de encuentro para celebrar la creatividad, la identidad y la innovación que hoy posicionan a Bogotá como uno de los grandes destinos culinarios de la región.

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