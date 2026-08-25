Ozuna niega acusaciones de violencia en contra de una modelo, tras la difusión de pruebas

El cantante puertorriqueño Ozuna quedó en el centro de una controversia luego de que la modelo y creadora de contenido Yillian Atkinson publicara en redes sociales una serie de acusaciones por presunta violencia física y verbal durante la relación que, según su versión, ambos mantuvieron.

Los señalamientos fueron difundidos el lunes 24 de agosto a través de las historias de Instagram de Atkinson, quien compartió fotografías, capturas de conversaciones y registros de llamadas que presentó como elementos relacionados con los episodios que denunció. Las publicaciones posteriormente fueron eliminadas, aunque varias de las imágenes comenzaron a circular en otras plataformas.

Entre las fotografías difundidas aparecen imágenes de la modelo con aparentes lesiones. En otras publicaciones, Atkinson afirmó que habría sido víctima de agresiones físicas recurrentes y también de maltrato verbal durante el tiempo que estuvo vinculada sentimentalmente con el artista.

La modelo también publicó capturas de conversaciones que atribuyó a Ozuna y registros de llamadas que, según su relato, demostrarían los intentos del cantante por comunicarse con ella después de que le pidiera que la dejara en paz.

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La advertencia que hizo la modelo

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue una advertencia en la que Atkinson responsabilizó directamente al artista en caso de que algo le ocurriera.

“Si algo me pasa, fue Jan Carlos Ozuna”, escribió, utilizando el nombre de nacimiento del cantante.

En otra de las publicaciones, la modelo aseguró que había decidido dejar de guardar silencio después de lo que describió como un periodo prolongado de situaciones de violencia. También cuestionó la imagen pública del intérprete y afirmó que las conductas que denunciaba habían ocurrido mientras mantenían una relación.

Los contenidos generaron una amplia reacción en redes sociales, especialmente por las imágenes de las supuestas lesiones y las conversaciones que Atkinson presentó como parte de su relato.

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Ozuna respondió a las acusaciones

Aunque inicialmente no se conocía una reacción del cantante, posteriormente su equipo de trabajo entregó una declaración escrita al medio puertorriqueño Telenoticias.

En el comunicado, la representación de Ozuna negó las acusaciones y aseguró que los señalamientos carecen de fundamento.

“La alegación de agresión que actualmente circula es falsa y responde a motivaciones ajenas a la verdad”.

El equipo del artista agregó que, por ahora, Ozuna no realizará declaraciones adicionales y que cualquier información posterior será comunicada oportunamente.

De esta manera, existen actualmente dos versiones enfrentadas: por un lado, las acusaciones públicas realizadas por Atkinson y, por otro, la negación de Ozuna a través de sus representantes.

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¿Quién es Yillian Atkinson?

Yillian Atkinson es una modelo y creadora de contenido puertorriqueña que ha desarrollado buena parte de su actividad profesional en redes sociales. Su contenido está relacionado principalmente con el modelaje, el estilo de vida y el fitness.