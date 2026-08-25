Owen Wilson regresa con la segunda temporada de ‘Stick: el swing perfecto’

Owen Wilson, como otras estrellas del cine, le viene apostando al formato de la serie, en su caso con ‘Stick: el swing perfecto’ que ya confirmó la fecha de su segunda temporada.

Se trata de la comedia deportiva que viene siendo tendencia en Apple TV, lo cual no es nada sencillo si se tiene en cuenta que allí mismo se encuentra la exitosa ‘Teo Lasso’.

En ‘Stick: el swing perfecto’, Owen Wilson es su protagonista y productor, y se ha confirmado que a partir del 4 de noviembre se estrenará su segunda temporada.

Creada por Jason Keller, la nueva temporada recibe a la nominada al Emmy y ganadora del Globo de Oro Rhea Seehorn, quien se suma al elenco que regresa, encabezado por Wilson, Peter Dager, Marc Maron, la mexicana Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer y Timothy Olyphant, entre otros.

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‘Stick: el swing perfecto’ es una comedia entrañable y optimista sobre una familia que se encuentra por casualidad y las relaciones que forman, ambientada en el mundo del golf como nunca antes se había mostrado.

En la primera temporada, Wilson interpreta a Pryce Cahill, un exgolfista profesional venido a menos cuya carrera terminó prematuramente hace 20 años. Después de que su matrimonio se viene abajo y lo despiden de su trabajo en una tienda de artículos deportivos en Indiana, Pryce apuesta todo, incluso su futuro, por Santi (Peter Dager), un joven prodigio del golf de 17 años con muchos problemas.

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En la segunda temporada, Santi da el siguiente paso en su camino hacia el golf profesional, solo para descubrir lo rápido que puede cambiar el juego cuando el talento se convierte en una expectativa. Mientras Santi persigue su sueño, Pryce Cahill empieza a preguntarse qué todavía podría ser posible para él. Impulsado por su antiguo rival Clark Ross (Timothy Olyphant), Pryce hace algo que nadie espera: apuesta por sí mismo y emprende un improbable regreso con la esperanza de convertirse en el golfista de mayor edad en ganar un torneo major. Pero el camino de vuelta resulta mucho más difícil de lo que imaginaba. Y cuanto más se acerca Pryce al golfista que alguna vez fue, más tiene que enfrentarse a la razón por la que nunca cumplió con todo lo que alguna vez prometió.

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Con la brillante nueva entrenadora Amanda (Rhea Seehorn) y su confiable caddie Mitts (Marc Maron) a su lado, Pryce se propone demostrarle al mundo del golf y, más importante aún, a sí mismo, que quizá realmente era tan bueno como todos siempre dijeron.

Además de Seehorn, la segunda temporada también suma a John Higgins, Billy Zane, Rex Linn, Sasha Alexander y Missi Pyle. También contará con apariciones especiales de los legendarios comentaristas Jim Nantz y Trevor Immelman, Matt Scharff de ‘Good Good’ y el aficionado al golf Dan Rapaport.

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