¡Devastador! Videos muestran la fuerza de la inundación que golpeó a Nepal

Impacto ha causado a nivel global el material recopilado en redes sociales, entre fotografías y videos, de la devastadora tragedia que deja, según las autoridades locales, 98 personas muertas y cientos de desaparecidos. Las violentas inundaciones se registraron este miércoles en la frontera entre Nepal y China, donde una riada de agua y lodo arrasó puentes, destruyó carreteras y afectó infraestructura hidroeléctrica.

Las mayores afectaciones se concentraron en Nepal, donde la Oficina del Primer Ministro informó de la recuperación de 95 cadáveres en las zonas afectadas por la avalancha del río Bhote Koshi, aunque los detalles del origen del desastre natural siguen siendo analizados por expertos.

Dentro del balance recogido por las autoridades de ambos países, tras la tragedia permanecen sin contacto 484 turistas, 391 extranjeros y 93 nepalíes, también 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 integrantes de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos. Las autoridades continuaban recopilando información para determinar el alcance definitivo de las pérdidas humanas.

Las zonas más afectadas

La fuerte avalancha golpeó con fuerza el distrito de Rasuwa, donde la masa de agua alcanzó desde muy temprano de este miércoles, los municipios de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres como el Tíbet.

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El desastre dañó al menos 19 puentes transitables y unos 40 kilómetros de carreteras, además de proyectos hidroeléctricos y otras infraestructuras, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate a algunas de las zonas afectadas.

Primeras teorías sobre la catástrofe

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló que los primeros indicios apuntan a que un terremoto registrado por la mañana habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río en territorio tibetano, antes de que la acumulación de agua desencadenara la crecida.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró un sismo de magnitud 4,4 en la zona tibetana próxima a la frontera con Nepal, a una profundidad de 10 kilómetros y con epicentro a unos 77 kilómetros al nor-noroeste de la localidad nepalí de Kodari.

Equipos de rescate desplegados

El Gobierno nepalí declaró durante tres meses zona de desastre las áreas afectadas y ordenó movilizar helicópteros militares y privados para las operaciones de búsqueda y rescate, además de proporcionar atención médica gratuita a los heridos y acelerar la restauración de carreteras, electricidad y telecomunicaciones.

Al otro lado de la frontera, las autoridades chinas informaron de al menos tres muertos y 265 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong, según un primer balance difundido por el medio estatal CCTV.

El recuento actualizado precisó que el número concreto de fallecidos y heridos seguía bajo verificación mientras continuaban las operaciones de búsqueda y rescate.