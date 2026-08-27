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Cambio de mando en la Policía: Cúcuta y Norte de Santander ya tienen nuevos comandantes
La institución anunció cambios en sus mandos y designó a los coroneles Pedro Saavedra y Carlos Angarita para dirigir la Mecuc y el Denor, respectivamente.
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cesarmuñoz
Nuevos mandos Denor y Mecuc Policía.
César Leonardo Muñoz Bautista
César Leonardo Muñoz Bautista
Jueves, 27 de Agosto de 2026

La Dirección Nacional de la Policía anunció una serie de cambios en los diferentes mandos de la institución a nivel país.

Por ello, el coronel Pedro José Saavedra Pinzón será el nuevo comandante de la Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), mientra que el coronel Carlos Angarita Antolínez estará al frente del Departamento de Policía Norte de Santander (Denor).

Saavedra llega a la Mecuc en reemplazo del también coronel Libardo Fabio Ojeda, mismo que asumirá como director de Antisecuestro y Antiextorsión en Colombia.

Saavedra es administrador policial y tiene experiencia en distintos cargos operativos y ya ha estado al frente de la comandancia en ciudades y departamentos: comandante del Departamento de Policía Quindío, comandante operativo de la Metropolitina de Bogotá y y agregado de la Policía colombiana en Perú.

Lea aquí: Antioquia y Norte de Santander unirán sus voces por las víctimas de desaparición forzada

Por su parte, el Denor estará bajo la dirección del coronel Carlos Angarita Antolínez. El oficial tendrá la responsabilidad de la seguridad en los municipios de un departamento marcado por desafíos en materia de orden público, especialmente en zonas como el Catatumbo.

Se espera que en los próximos días se realicen los actos de transmisión de mando desde las diferentes unidades policiales.

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