Oposición rechaza nuevo crédito de $30.000 millones y asegura que deuda pública de Cúcuta es impagable

El proyecto de acuerdo presentado por el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, para solicitar autorización al Concejo Municipal para contratar un nuevo crédito por $30.000 millones abrió una nueva discusión sobre el nivel de endeudamiento de la ciudad, el manejo de los recursos aprobados anteriormente y la conveniencia de asumir obligaciones financieras adicionales para ejecutar obras de infraestructura vial.

La iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate por la Comisión de Hacienda, contempla recursos destinados a continuar con la recuperación de la malla vial. Su discusión en segundo y definitivo debate estaba prevista para la tarde de ayer. El proyecto cuenta con el respaldo de la mayoría de los concejales, aunque desde la oposición se anunciaron votos negativos.

Uno de los principales cuestionamientos provino del concejal del Estatuto de Oposición, Leonardo Jácome, quien sostuvo que la deuda pública del municipio asciende actualmente a $403.000 millones, sin contabilizar el nuevo empréstito solicitado por la Administración.

Según Jácome, los ingresos corrientes del municipio rondan los $385.000 millones anuales y consideró que la Administración no debería continuar aumentando sus obligaciones financieras. También cuestionó los resultados de las inversiones realizadas con recursos de créditos anteriores.

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El concejal aseguró que, a falta de aproximadamente un año para terminar el actual periodo de gobierno, no se observan obras de gran impacto y cuestionó que una parte importante de los recursos haya sido destinada a la pavimentación de vías. También puso como ejemplo los recursos destinados a las cámaras de seguridad y a proyectos de infraestructura como el puente de la Silla Coja

En la misma línea se pronunció el concejal Alonso Torres, quien afirmó que la Administración conoce las restricciones financieras del municipio, pero, según él, ha optado por ignorarlas.

Torres también cuestionó la falta de información sobre la ejecución del crédito aprobado anteriormente por $287.000 millones. Dijo que en varias oportunidades fueron citados secretarios de despacho al Concejo para explicar cómo, dónde y en qué se han invertido esos recursos, pero, según su versión, no asistieron a las citaciones.

“¿Cómo se va a aprobar un nuevo crédito?”, planteó el concejal, quien anticipó que, debido a las mayorías con las que cuenta el alcalde en la corporación, el proyecto podría ser aprobado ayer por 15 votos contra cuatro.

La concejal Vanessa Arenas también anunció su oposición al empréstito. En su concepto, Cúcuta no tiene capacidad para continuar endeudándose y la Administración debería gestionar mayores recursos provenientes de la Nación antes de recurrir nuevamente al crédito.

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Arenas cuestionó además el costo de las obras de pavimentación y sostuvo que el municipio todavía enfrenta otros problemas que requieren financiación. Calificó como una “irresponsabilidad financiera y política” la decisión de solicitar un nuevo crédito y aseguró que al Concejo no han llegado informes suficientes sobre la utilización del primer empréstito.

La concejal señaló que ya fueron enviados oficios a los organismos de control para que revisen e investiguen la situación.