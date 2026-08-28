Nación tiene comprometido el 97% de su cupo de endeudamiento y afronta millonarios vencimientos

La Contraloría General de la República reveló una compleja radiografía del estado de las finanzas públicas al confirmar que el 97% del cupo de endeudamiento disponible para la Nación en 2026 ya fue consumido. El informe advierte sobre la estrechez del margen fiscal mientras el país afronta compromisos por $62,39 billones en pagos de deuda programados entre lo que resta de 2026 y 2027.

Dentro de las obligaciones más abultadas, el organismo fiscalizador detalló que $42,03 billones corresponden al pago de bonos de largo plazo proyectados para 2027. A esto se suman $14,36 billones por concepto de intereses para 2026 y otros $59,63 billones en intereses que vencerán entre marzo y noviembre de 2027. Para el mes de agosto de 2026, la agenda contemplaba $6 billones en servicio de deuda divididos en Títulos de Tesorería (TES) de corto y largo plazo.

Le puede interesar: Norte de Santander, entre los cinco departamentos con más violencia contra líderes sociales

Comportamiento de la ejecución presupuestal

Al corte del 6 de agosto de 2026, el informe señala que el 63,3% del Presupuesto General de la Nación ya se encontraba comprometido, mientras que el 50% avanzó a obligaciones de pago de un total de $277,9 billones. La mayor porción de los giros se destinó a gastos de funcionamiento con $188,8 billones, seguidos por el servicio de la deuda pública con $56,5 billones y la inversión pública con $32,6 billones.

La Contraloría llamó la atención sobre una marcada brecha en la capacidad de convertir la inversión en gasto efectivo. Aunque en el rubro de inversión se había comprometido el 68,9% de los recursos, solo el 36,4% llegó a obligaciones reales de pago, dejando sin comprometer un saldo de $210 billones para el resto de la vigencia.

Entérese: Agencias de viajes venden más, pero dólar barato y costos les restan rentabilidad

Caja disponible y panorama macroeconómico

En materia de liquidez, el Gobierno Nacional contaba con $18,1 billones disponibles en caja al momento del corte, al tiempo que arrastraba $16,4 billones en reservas presupuestales pendientes de pago correspondientes al año 2025. Estos pendientes constituyen parte de los pasivos que deberá asumir la administración en el corto plazo.

El informe concluye que este escenario de presión en la caja coincide con un entorno de indicadores desafiantes, caracterizado por una inflación anual del 6,14% y un déficit fiscal equivalente al 6,4% del PIB. Pese a que los ingresos acumulados al 6 de agosto alcanzaron los $286 billones, las elevadas obligaciones de deuda imponen un estrecho margen de maniobra financiera.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.