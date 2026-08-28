Norte de Santander, entre los cinco departamentos con más violencia contra líderes sociales

Norte de Santander aparece entre los departamentos con mayor número de asesinatos de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Con ocho homicidios registrados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, ocupa el cuarto lugar nacional, detrás de Cauca, Antioquia y Valle del Cauca.

El dato adquiere relevancia en un departamento marcado por la confrontación armada en el Catatumbo. La región ha afrontado desplazamientos masivos, confinamientos, ataques con drones y otras afectaciones contra la población civil, en medio de la disputa entre el Eln y el frente 33 de la disidencias de las Farc por el control territorial.

De acuerdo con la distribución presentada por la Defensoría del Pueblo, durante los primeros siete meses del año se registraron 90 homicidios de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en 22 departamentos. Norte de Santander representa cerca del 9 % de los casos reportados en el país.

La cifra lo ubica por encima de Nariño, Arauca y Chocó, departamentos que también registran una alta incidencia de violencia contra los liderazgos sociales.

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Una violencia que se mantiene en el tiempo

El balance de los primeros siete meses de 2026 forma parte de una tendencia que la Defensoría viene documentando desde hace varios años. Entre enero de 2016 y mayo de 2026, la entidad tenía registrados 1.732 asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.

La dimensión de esa cifra muestra que los homicidios contra quienes ejercen liderazgo comunitario o defienden derechos no corresponden a hechos aislados. Se trata de una violencia sostenida que afecta especialmente a territorios con presencia de grupos armados y disputas por el control de corredores, rentas ilegales y comunidades.

En Norte de Santander, esa situación tiene uno de sus principales escenarios en el Catatumbo, donde durante 2026 se ha profundizado la confrontación armada y se han multiplicado las afectaciones a la población civil.