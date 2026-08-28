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Norte de Santander, entre los cinco departamentos con más violencia contra líderes sociales
Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Arauca concentran 55 de los 90 asesinatos registrados hasta el 31 de julio: 61,1 % del total.
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No se detienen los asesinatos de líderes sociales en todo el país./Foto Archivo
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Viernes, 28 de Agosto de 2026

Norte de Santander aparece entre los departamentos con mayor número de asesinatos de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Con ocho homicidios registrados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, ocupa el cuarto lugar nacional, detrás de Cauca, Antioquia y Valle del Cauca.

El dato adquiere relevancia en un departamento marcado por la confrontación armada en el Catatumbo. La región ha afrontado desplazamientos masivos, confinamientos, ataques con drones y otras afectaciones contra la población civil, en medio de la disputa entre el Eln y el frente 33 de la disidencias de las Farc por el control territorial.

De acuerdo con la distribución presentada por la Defensoría del Pueblo, durante los primeros siete meses del año se registraron 90 homicidios de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en 22 departamentos. Norte de Santander representa cerca del 9 % de los casos reportados en el país.

La cifra lo ubica por encima de Nariño, Arauca y Chocó, departamentos que también registran una alta incidencia de violencia contra los liderazgos sociales.

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Una violencia que se mantiene en el tiempo

El balance de los primeros siete meses de 2026 forma parte de una tendencia que la Defensoría viene documentando desde hace varios años. Entre enero de 2016 y mayo de 2026, la entidad tenía registrados 1.732 asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.

La dimensión de esa cifra muestra que los homicidios contra quienes ejercen liderazgo comunitario o defienden derechos no corresponden a hechos aislados. Se trata de una violencia sostenida que afecta especialmente a territorios con presencia de grupos armados y disputas por el control de corredores, rentas ilegales y comunidades.

En Norte de Santander, esa situación tiene uno de sus principales escenarios en el Catatumbo, donde durante 2026 se ha profundizado la confrontación armada y se han multiplicado las afectaciones a la población civil.


Norte de Santander, entre los departamentos con más masacres 

El dato de ocho masacres en Norte de Santander adquiere especial relevancia por el peso que tiene el departamento dentro del mapa nacional de violencia. Su ubicación en la frontera con Venezuela y la presencia de estructuras armadas ilegales han convertido a varias zonas del territorio en escenarios recurrentes de confrontación y violencia contra la población civil.

Dentro del departamento, la situación del Catatumbo constituye uno de los principales focos de preocupación en materia de seguridad y derechos humanos. Sin embargo, el balance de la Defensoría e Indepaz presentado en la pieza gráfica no discrimina los ocho casos de Norte de Santander por municipio ni establece en cada hecho la estructura armada responsable.

El comportamiento mensual también evidencia que la problemática no corresponde a un episodio aislado. Con 77 masacres en siete meses, el país mantuvo un promedio superior a 11 casos por mes, mientras que Norte de Santander concentró ocho hechos durante el mismo periodo.La cifra plantea un escenario de especial atención para las autoridades, debido a que las masacres representan una de las expresiones más graves de violencia colectiva y suelen estar relacionadas con disputas territoriales, control de economías ilícitas y confrontaciones entre grupos armados, aunque las circunstancias deben establecerse de manera individual en cada investigación.

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El balance permite advertir, además, que Norte de Santander se mantiene dentro del grupo de departamentos con mayor número de masacres del país. Los ocho casos registrados hasta julio lo ubican por detrás de Cauca y Antioquia, pero por delante de buena parte de los territorios incluidos en el reporte.

167 firmantes de paz asesinados en el último cuatrienio

Indepaz registró 167 asesinatos de quienes firmaron el Acuerdo de Paz durante el periodo 2022-2026, frente a 277 contabilizados entre 2018 y 2022.

La organización advirtió que, pese a la disminución, persisten riesgos para esta población y dificultades relacionadas con su seguridad y los procesos de reincorporación.

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