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Madre e hijo fueron asesinados en el barrio Sevilla de Cúcuta
Las autoridades adelantaron las labores forenses en el momento y ya dan inicio a la investigación de este crimen ocurrido en una zona conocida por la problemática del microtráfico.
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cesarmuñoz
Madre e hijo fueron asesinados en el barrio Sevilla de Cúcuta
La opinión
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Jueves, 27 de Agosto de 2026

Un ataque armado ocurrido pasadas las 11 de la noche de ayer dejó un doble saldo mortal para una familia en la parte alta del barrio Sevilla, pues madre e hijo fueron asesinados a disparos.

Fueron identificados como María Esperanza Maldonado Rincón y el hombre, preliminarmente, bajo el nombre de Saimon. Él murió en el acto, mientras que ella pudo ser trasladada al Hospital Universitario Erasmo Meoz, sin embargo, falleció minutos después por la gravedad de las heridas.

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El caso ocurrió en una vivienda ubicada en unas escaleras por la calle 6BN. Las autoridades adelantaron las labores forenses en el momento y ya dan inicio a la investigación de este crimen ocurrido en una zona conocida por la problemática del microtráfico.

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