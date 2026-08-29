Tragedia en la zona rural de Cúcuta: la joven Dariana murió ahogada en un canal de riego

El luto se apoderó de la vereda San José de la Vega, en la zona rural de Cúcuta, luego de la trágica muerte de una menor de apenas 14 años, quien falleció en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

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La joven, identificada como Dariana Lucía Pérez Corredor, desapareció repentinamente en la tarde del pasado jueves, 27 de agosto, cuando, presuntamente, cayó a un canal de riego ubicado cerca de la bocatoma de Asozulia. Desde ese momento, habría sido arrastrada por la corriente y permaneció durante horas sin que sus familiares y la comunidad pudieran encontrarla.

Alertada por lo ocurrido, la comunidad inició una intensa búsqueda durante toda la jornada. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Finalmente, Dariana fue encontrada corriente abajo, en un sector del corregimiento Buena Esperanza, pero ya no tenía signos vitales.

Una vez el cuerpo fue recuperado y trasladado de la escena, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer con exactitud cómo ocurrió la caída y determinar si la muerte se produjo por ahogamiento o como consecuencia de algún golpe.

Asozulia se pronunció sobre el fallecimiento y expresó su solidaridad con la familia de la menor en medio de la tragedia. De igual manera, la Alcaldía de Bucarasica, municipio de donde era oriunda Dariana, emitió un comunicado para lamentar su muerte.

La joven vivía con su familia en el corregimiento de Buena Esperanza y cursaba octavo grado en el Instituto Técnico Buena Esperanza.

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