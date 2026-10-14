¿Le declaran la guerra a la cárcel? La Familia P estaría detrás de las horas de muerte, granadas y sangre en Cúcuta

En apenas cinco kilómetros, la muerte, las balas y las explosiones encendieron las alarmas en Cúcuta. Tres hechos violentos, ocurridos en un corto lapso y presuntamente relacionados entre sí, apuntan a una posible ofensiva de las bandas criminales contra la cárcel Modelo.

Este centro penitenciario ha sido escenario de constantes operativos y traslados de reclusos por parte de las autoridades, mientras que algunas bandas criminales han manifestado su descontento mediante comunicados amenazantes y, ahora, con acciones violentas.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, dejó abierta la posibilidad de que el asesinato del dragoneante Brayan Josué Rangel Saavedra y el más reciente atentado con granada contra las instalaciones de la cárcel estén relacionados.

“Damos un mensaje de solidaridad con toda su familia. Ofrecemos una recompensa de 20 millones de pesos a quien dé información que permita la captura de estos delincuentes. Sobre la misma hora también fue lanzada una granada al interior del complejo penitenciario. Estos son hechos que pueden estar unidos”, manifestó el mandatario.

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El crimen

Eran las 6:28 de la noche del pasado lunes, 12 de octubre, cuando Rangel se encontraba a bordo de su carro, negro, en una estación de servicio ubicada en la entrada al barrio Prados del Este, luego de culminar su turno de trabajo en el centro de reclusión. Allí fue alcanzado por la violencia.

El hombre estaba a punto de pagar después de tanquear su vehículo. Justo cuando el trabajador de la estación le pasó el datáfono y Rangel se disponía a sacar su medio de pago, la muerte le llegó por detrás.

El atacante se movilizaba en una motocicleta. Vestía un suéter negro y un bluyín, y llevaba el rostro cubierto con un casco blanco. De repente, desenfundó un arma de fuego con la mano derecha, apuntó hacia el asiento del conductor y disparó en repetidas oportunidades contra el funcionario.

Por escasos centímetros, las balas no alcanzaron al trabajador de la estación de servicio, quien logró correr para ponerse a salvo. Entretanto, el asesino guardó la pistola y arrancó su motocicleta con aparente tranquilidad. Todo ocurrió en cuestión de segundos.

Rangel quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, falleció. Mientras tanto, otro disparo sacudió la ciudad.

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La huida

Mientras el funcionario luchaba por su vida, el criminal tomó rumbo por el Anillo Vial Oriental hacia el puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a Cúcuta con Ureña, en el estado Táchira (Venezuela), al parecer, con la intención de huir hacia el vecino país.

Para entonces, las autoridades acababan de enterarse de que se había registrado un ataque armado en ese punto, por lo que activaron un plan candado para intentar capturar al responsable.

Justo entonces, el asesino llegó al puente y, sin dudarlo, volvió a desenfundar su arma para disparar contra los uniformados. Uno de los proyectiles alcanzó a un policía, quien no pudo evitar la huida del pistolero.

El uniformado fue trasladado a la clínica Medical Duarte, donde continúa en recuperación.

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La granada

Unos 30 minutos después, cuando la noticia de la muerte de Rangel llegaba a la cárcel Modelo y sus compañeros lamentaban la pérdida, una fuerte explosión los puso en alerta.

Desde el exterior del establecimiento penitenciario, un hombre que se movilizaba en motocicleta sacó una granada y la lanzó activada hacia el interior de las instalaciones. Segundos después, el artefacto explotó. Por fortuna, no hubo personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Aun así, los tres hechos contribuyeron a aumentar la tensión en este sector de la ciudad. Por ello, las autoridades desplegaron un operativo y reforzaron la seguridad, mientras los investigadores avanzaban en las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

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¿La Familia P?

No pasaron muchas horas antes de que comenzara a circular un video presuntamente difundido por integrantes de la Familia P, en el que se atribuyen la responsabilidad de los hechos.

Y aseguran que estos serían una represalia por el traslado de varios de sus integrantes desde la cárcel Modelo hacia otros centros penitenciarios del país.

“Para que la crean, no estamos es copiando. La Familia P, con Los Lobo, AK-47, la de Yeyo y de Carlos, es una advertencia para que vean que somos malandros serios”, se escucha decir a una voz de fondo, mientras en pantalla aparecen varias armas de fuego, logos alusivos a Los Lobo y el rostro de alias Porras, señalado como cabecilla de la Familia P.

En el video también aparecen los rostros de Rangel y del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tachados con una equis.

El material ya está en poder de las autoridades, que investigan su autenticidad y buscan establecer si la Familia P estaría detrás del homicidio y de los demás hechos violentos, presuntamente en alianza con otras agrupaciones criminales de Cúcuta, como Los AK-47 y Los Lobo, esta última señalada de estar retomando fuerza en la ciudad.

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