Tres militares heridos deja operativo de bombardeo en el Catatumbo

Aproximadamente, a las 7:00 de la mañana de este lunes festivo arribó a la clínica Medical Duarte de Cúcuta un helicóptero del Ejército Nacional con tres militares heridos.

Según pudo conocer La Opinión, los uniformados resultaron heridos en medio de combates tras el operativo de bombardeo ejecutado durante la noche del sábado y en la madrugada de ayer, en el Catatumbo, contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

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Las víctimas son el capitán Geovanny Guerrero Montes y los soldados profesionales Luis Ángel Ceballos Ramírez y José Oswaldo Zapata Cuellar; los primeros resultaron con lesiones leves, pero Zapata tiene graves heridas.

Estos militares hacen parte del contingente del Comando General de las Fuerzas Militares que perpetró la acción contra el grupo armado ilegal en un campamento ubicado entre El Tarra y Tibú.

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Este domingo, el presidente Abelardo de la Espriella informó que él autorizó la operación y que mantuvo comunicación con el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Enrique Mora, para hacerle seguimiento. Sin embargo, no ofreció información del resultado.

“A las estructuras narcoterroristas les reitero que no vamos a permitir que sigan sometiendo a nuestras comunidades, desplazando familias y convirtiendo nuestros territorios en corredores del crimen”, destacó el presidente, quien aseguró que dará a conocer más detalles de la operación una vez disponga de los datos.

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Se pudo conocer que cuatro cuerpos de integrantes de las disidencias fueron recuperados por parte de los militares que entraron al campamento, donde habría una veintena de ellos, y 12 fusiles fueron encontrados.

En esta región del país, el Frente 33 tiene como cabecillas a alias Andrey Avendaño y alias Jhon Mechas. Algunos habitantes grabaron el sobrevuelo de aviones Kfir y Super Tucano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana durante el bombardeo.

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