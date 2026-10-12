Triple imprudencia en la vía le costó la vida a venezolano, en Cúcuta

¡Otra vez! Una de las vías de Cúcuta se convirtió en escenario de muerte, esta vez con un motociclista como protagonista. Ayer, muy temprano, cuando algunos residentes de la urbanización Heliópolis y de la vía a Boconó se tomaban el primer café del día, un estruendo los alertó.

A los pocos segundos, algunos se atrevieron a indagar qué había ocurrido y se encontraron con una dantesca escena: un joven yacía boca abajo, en medio de un charco de sangre, junto a un pequeño árbol ubicado en el separador vial y a unos 15 metros de la motocicleta en la que se movilizaba, una Empire Keeway, modelo Owen, de placas venezolanas AN7W91D.

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El venezolano Gabriel Enrique González Brito, de 23 años, pasó a engrosar las cifras de fallecidos en accidentes de tránsito en Norte de Santander y Colombia. Según el informe más reciente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), durante el primer semestre la cifra de víctimas fatales en el país creció un 20,1% frente al mismo periodo de 2025, con más de 4.000 fallecidos.

“El accidente fue como a las 7:38 de la mañana. Escuché el totazo y salí a ver. Me acerqué y le toqué el cuello al muchacho para ver si estaba vivo, pero no. Los sesos se quedaron pegados en el árbol. Del fuerte golpe, un ojo se le salió y quedó sobre la vía, y también había partículas del cerebro”, relató al diario La Opinión Arturo Jáuregui, un vecino de la zona.

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Testigos del accidente indicaron que el hombre se movilizaba sin casco de seguridad, elemento que posiblemente habría podido salvarle la vida. Además, presuntamente, conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Estas tres posibles imprudencias habrían desencadenado el siniestro que le costó la vida.

Hasta el lugar llegó una patrulla de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), cuyos uniformados acordonaron la zona del siniestro vial.

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Unidades del Área de Criminalística del Cuerpo de Alféreces se encargaron de la inspección técnica y del levantamiento del cadáver, que fue trasladado en un vehículo fúnebre al Instituto Nacional de Medicina Legal.

Los agentes de tránsito buscaban ayer a los allegados de la víctima para iniciar los trámites correspondientes y entregarles el cuerpo. La motocicleta, por su parte, fue trasladada a los patios de la Secretaría de Movilidad.

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