Tres personas fueron detenidas por explotación sexual de una niña y una joven en Villa del Rosario

Dos ciudadanos venezolanos fueron enviados a prisión, junto a una mujer, tras ser acusados de los delitos de trata de personas agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.



De acuerdo con la Fiscalía, una joven de 19 y una niña de 16 años fueron sometidas por los implicados a la realización de videos de contenido sexual para plataformas.



Al parecer, la madre de la menor de edad permitió la explotación sexual de su hija, a manos de los extranjeros, quienes instalaron un lugar improvisado en una vivienda en Villa del Rosario, en Norte de Santander, para la realización de videos de contenido sexual para plataformas.

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Las dos jóvenes eran obligadas bajo amenaza constante por parte de los extranjeros a atender las exigencias sexuales de los usuarios remotos de esas plataformas. La madre de la menor de edad habría permitido la explotación sexual de su hija, aseguró el ente investigador.



Los implicados en este caso sería los hermanos Carlos Alberto y Carlos José Colina Herrera, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, quienes se encargaban de vigilar, supervisar y sancionar a las víctimas.



Conocido el caso y llevado ante un juez de control de garantías, los implicados no aceptaron los cargos, pero fueron enviados a prisión.

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