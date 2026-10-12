Bombardeo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc: así fue la operación militar en el Catatumbo

Una lluvia de bombas sacudió durante la noche del sábado y la madrugada del domingo un campamento del Frente 33 de las disidencias de las Farc, ubicado entre Tibú y El Tarra, en el Catatumbo.

La ofensiva de las Fuerzas Militares habría dejado varios integrantes de esa estructura armada muertos, en una operación cuyo balance aún estaba por establecerse.

Este sería el segundo ataque de este tipo en la subregión, en el marco de las cuatro operaciones de bombardeo que ha liderado el Gobierno de Abelardo de la Espriella contra el Eln y las disidencias.

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Se conoció que, al menos, cuatro cuerpos fueron recuperados por los uniformados que ingresaron al lugar, donde habría una veintena de integrantes de ese grupo armado. Entretanto, las operaciones continuaban en la zona.

En esta región del país, el Frente 33 tiene como cabecillas a alias Andrey Avendaño y alias Jhon Mechas. Algunos habitantes grabaron el sobrevuelo de aviones Kfir y Super Tucano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El presidente reconoció que autorizó la acción militar y respaldó el trabajo del ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Enrique Mora, así como el de la cúpula militar.

“Anoche (sábado), mientras muchos colombianos descansaban, impartí la orden de ejecutar una operación de bombardeo en Norte de Santander contra un objetivo militar conocido como Frente 33, de las disidencias de alias Calarcá. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, mantuve comunicación directa con el ministro de Defensa y nuestra cúpula militar para autorizar la operación y hacer seguimiento”, afirmó.

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Durante una conversación por radio con Mora, a las 10:00 de la noche, divulgada posteriormente por el mandatario, el ministro le informó que estaban listos con “todos los medios disponibles, para iniciar el bombardeo sobre el objetivo que usted conoce”.

Ante ese reporte, el jefe de Estado respondió: “Excelente general, estoy atento al resultado”.

“A las estructuras narcoterroristas les reitero que no vamos a permitir que sigan sometiendo a nuestras comunidades, desplazando familias y convirtiendo nuestros territorios en corredores del crimen”, destacó el presidente, quien aseguró que dará a conocer más detalles de la operación una vez disponga de información adicional.

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Llamado a proteger a la población

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Víctimas del Conflicto Armado de Colombia, Olguín Mayorga Pérez, manifestó que recibieron reportes de las comunidades sobre la acción militar y respaldó los esfuerzos del Gobierno para contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales, responsables de desplazamientos, confinamientos y numerosos asesinatos.

“Estas acciones deben estar coordinadas y no poner en riesgo a la población civil”, enfatizó Mayorga.

El dirigente también recalcó la importancia de recuperar la seguridad en el territorio para facilitar la llegada de inversión social del Estado y del sector privado. Según explicó, el conflicto armado dificulta que las empresas inviertan en el Catatumbo y en Norte de Santander.

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