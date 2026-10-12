Panfletos y grafitis atemorizan en El Zulia, Norte de Santander

Este fin de semana, varias viviendas del corregimiento La Ye de Astilleros, en El Zulia, amanecieron con panfletos y grafitis alusivos a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), lo que generó temor entre los habitantes.

En los volantes, que contienen supuestas ‘recomendaciones a la población civil’, se acusa al Ejército de Liberación Nacional (Eln) de ser responsable de acciones criminales contra los habitantes del municipio y de utilizarlos como “escudos humanos”.

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Además, los autores de los mensajes advierten que ya saben “quiénes son los que hacen daño” en sectores como La Angelita, 7 de Agosto, Brisas de Astilleros, La Martica, Agualasal, Cerro Guayabo y Cerro León, así como en la cabecera municipal.

El documento también amenaza con represalias a quienes, según sus autores, colaboren con el Eln. Los mensajes están dirigidos a comerciantes, campesinos, conductores y familias de la zona.

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“Aquellas personas que sean del Eln o civiles que tengan algún acercamiento, ejemplo, lambones, informantes… les damos un plazo de 24 horas para que abandonen la zona, sus casas o locales van a ser marcadas, ya los tenemos identificados”, se lee en uno de los apartes del panfleto.

Las hojas también contienen expresiones intimidatorias relacionadas con los menores de edad. En uno de los mensajes se pide a los padres de familia que los acuesten temprano, en una aparente advertencia para que no permanezcan fuera de sus casas hasta altas horas de la noche. “Los niños malos los acostamos nosotros”, señala el escrito.

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Las autoridades investigan la procedencia y autenticidad de los panfletos para establecer si realmente fueron elaborados y distribuidos por las disidencias.

La situación genera preocupación entre los habitantes, pues meses atrás los enfrentamientos entre grupos armados ilegales dejaron una estela de muerte en esta zona de Norte de Santander.

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