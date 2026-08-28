Tres militares heridos y una canina muerta dejan combates con el Eln en Chocó

Tres uniformados heridos y la muerte de Rihana, una canina del Ejército, dejaron los combates entre el Ejército y el Eln en zona rural de Sipí, Chocó. La difícil situación de seguridad que se vive en la zona ya había sido alertada por la Defensoría del Pueblo en los últimos días.

Infórmese: Gobierno de De la Espriella revive la aspersión con glifosato contra cultivos ilícitos

El Ejército informó que tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 26 llegaron hasta el sector para brindar apoyo a la población civil que se encontraba confinada, tras las confrontaciones entre los grupos criminales Clan del Golfo y Eln que se disputan el control de esta ruta utilizada para actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.



Allí se enfrentaron contra integrantes del Frente Ernesto Che Guevara, del Eln, quienes los atacaron con drones.

Lea: Minvivienda asegura que sí informó a De la Espriella sobre su viaje a Santa Marta

"Rechazamos esta acción criminal que demuestra una vez más el uso indiscriminado de drones cargados con artefactos explosivos, los cuales atentan contra la vida e integridad de la población civil y de la Fuerza Pública, además de vulnerar los derechos humanos e infringir las normas del derecho internacional humanitario", informó el Ejército.



La alerta de la Defensoría indica que los combates entre esos grupos armados ha provocado desplazamientos y confinamientos en comunidades indígenas y afrocolombianas. Se trata de seis comunidades étnicas de los municipios de Nóvita y Sipí, con un total aproximado de 405 familias, correspondientes a 1.366 personas, que fueron evacuadas hacia la comunidad de Barranco y el municipio de Istmina.



También fueron desplazadas otras 90 personas por un ataque con drones el pasado 23 de agosto.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .