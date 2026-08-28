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Gobierno de De la Espriella revive la aspersión con glifosato contra cultivos ilícitos
La medida deja sin vigencia la norma que desde 2015 mantenía suspendida esta estrategia.
Authored by
cesarmuñoz
Glifosato-Colombia.
Colprensa
Colprensa
Viernes, 28 de Agosto de 2026

La medida revoca la Resolución 6 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, que había establecido la suspensión de las fumigaciones aéreas con este herbicida como mecanismo para combatir los cultivos ilícitos.

Aunque la nueva decisión elimina esa prohibición, el Gobierno aclaró que esto no significa que las fumigaciones aéreas puedan comenzar de inmediato. La eventual puesta en marcha del programa dependerá del cumplimiento de varios requisitos establecidos en la normativa.

Lea aquí: Minvivienda asegura que sí informó a De la Espriella sobre su viaje a Santa Marta

Entre las condiciones previstas para una posible reactivación está el cumplimiento simultáneo de las exigencias ambientales, sanitarias y operativas aplicables al programa de erradicación.

Tomado de El Colombiano.

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