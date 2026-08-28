Gobierno de De la Espriella revive la aspersión con glifosato contra cultivos ilícitos

La medida revoca la Resolución 6 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, que había establecido la suspensión de las fumigaciones aéreas con este herbicida como mecanismo para combatir los cultivos ilícitos.

Aunque la nueva decisión elimina esa prohibición, el Gobierno aclaró que esto no significa que las fumigaciones aéreas puedan comenzar de inmediato. La eventual puesta en marcha del programa dependerá del cumplimiento de varios requisitos establecidos en la normativa.

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Entre las condiciones previstas para una posible reactivación está el cumplimiento simultáneo de las exigencias ambientales, sanitarias y operativas aplicables al programa de erradicación.

Tomado de El Colombiano.

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