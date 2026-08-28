A prisión dos hombres señalados de causar incendio forestal que afectó seis hectáreas en Tolima

Un juez de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra dos capturados a los que se señala de provocar un incendio forestal en Dolores (Tolima).



Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado fueron capturados el pasado 25 de agosto, por unidades de la Policía Nacional que llegaron a un predio ubicado en la vereda La Guacamaya y encontraron a los dos hombres avivando el fuego en medio de unas quemas no autorizadas que realizaban en el lugar.

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Fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores para contener las llamas y evitar su expansión, pero alcanzó a producir el deterioro del suelo y la cobertura vegetal en un área cercana a las seis hectáreas, con el impacto que eso significa para las especies silvestres del sector.



Este, además, no habría sido un caso aislado: el 24 de julio pasado las mismas personas fueron requeridas por una conducta similar y se les prohibió continuar con este tipo de prácticas.

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