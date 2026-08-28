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A prisión dos hombres señalados de causar incendio forestal que afectó seis hectáreas en Tolima
Los procesados fueron capturados mientras avivaban el fuego en una zona rural de Dolores, según informó la Fiscalía.
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cesarmuñoz
Capturados-en-Tolima-por-incendios. Foto: Colprensa.
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Viernes, 28 de Agosto de 2026

Un juez de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra dos capturados a los que se señala de provocar un incendio forestal en Dolores (Tolima).

Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado fueron capturados el pasado 25 de agosto, por unidades de la Policía Nacional que llegaron a un predio ubicado en la vereda La Guacamaya y encontraron a los dos hombres avivando el fuego en medio de unas quemas no autorizadas que realizaban en el lugar.

Lea aquí: Defensa de Miguel Uribe buscará testimonios de dos disidentes de las Farc, ¿qué se sabe?

Fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores para contener las llamas y evitar su expansión, pero alcanzó a producir el deterioro del suelo y la cobertura vegetal en un área cercana a las seis hectáreas, con el impacto que eso significa para las especies silvestres del sector.

Este, además, no habría sido un caso aislado: el 24 de julio pasado las mismas personas fueron requeridas por una conducta similar y se les prohibió continuar con este tipo de prácticas.

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