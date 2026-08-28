Cuestionan proyecto que busca eliminar impuestos saludables

La Asociación de Epidemiología de Colombia (Asocepic) cuestionó el proyecto de Ley que busca la eliminación de los impuesto saludables y el etiquetado que actualmente poseen algunos productos del mercado colombiano.



Este impuesto junto al etiquetado frontal se aplica a las bebidas azucaradas y los ultraprocesados, lo que busca indicar si los alimentos tienen contenidos altos en azúcar, grasas saturadas o demás ingredientes que afecten la salud.



El argumento de los congresistas que presentaron el proyecto es que esta medida se trata de un impuesto disfrazado de política de salud. Sin embargo, Asocepic aseguró que la evidencia científica muestra todo lo contrario.

Infórmese: Icetex anuncia alivios para más de 44.000 beneficiarios afectados por terremoto

Según la organización existen análisis que han identificado reducciones o desaceleraciones en las tendencias de sobrepeso, obesidad y diabetes, gracias a medidas como los impuestos saludables que han sido implementadas en otros países.



Asocepic indicó que se bien en la actualidad no hay un estudio que mida la efectividad de esta medida en la población colombiana, si existen distintos trabajos donde se concluye su pertinencia a partir de estudios de modelación.

Ingrese: Una bomba atómica fiscal: Paloma Valencia critica decisión de la Corte sobre reforma pensional

“Es importante, sin embargo, considerar que, aunque la evidencia directa sobre desenlaces finales de salud sigue consolidándose, existe ya una cadena causal ampliamente sustentada. Por un lado, los impuestos y el etiquetado han demostrado modificar las decisiones de compra y reducir el consumo de productos no saludables; por otro, está ampliamente documentado la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y alimentos no saludables y el riesgo de obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular y otros desenlaces”, señaló la organización de la salud.



La Asociación puso como precedente otros países donde se han implementado políticas similares, como Chile, donde desde 2016l la gente empezó a comprar 8,3% menos calorías y 20% menos de azúcar.

Le puede interesar: Alias Urías Perdomo, mano derecha de Calarcá, murió en operativo militar en Guaviare

Además, este tipo de medidas ha generado que muchas empresas cambien las recetas de sus productos para evitar el sello.



“En países de la región como Chile, México y Perú, los impuestos saludables y el etiquetado han producido cambios medibles en las decisiones de compra y consumo, y en algunos contextos han incentivado la reformulación de productos”, concluyó la organización.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .