Presupuesto de 2027 por $634,9 billones genera críticas y cuestionamientos

Luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella radicara ante el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, surgieron críticas y cuestionamientos frente al monto planteado y las fuentes de financiación previstas para cubrirlo.

La cifra es $59,3 billones superior al proyecto de $575,6 billones que había presentado la administración de Gustavo Petro y que posteriormente fue devuelto por las comisiones económicas del Congreso para su reformulación.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicó que el nuevo proyecto busca, según el Gobierno, “sincerar” las cuentas públicas e incorporar obligaciones que no habrían sido contempladas de manera suficiente en la propuesta anterior.

Entre los rubros mencionados por el funcionario están las pensiones, la salud, los subsidios de energía y gas, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), las elecciones del próximo año y otros compromisos del Estado. También señaló que la emergencia generada por el terremoto ocurrido en agosto implicó nuevas necesidades presupuestales.

Puede leer: Diócesis de Cúcuta envió 70 toneladas de ayuda humanitaria para afectados por el terremoto

“Por eso este presupuesto sube, porque estamos haciendo un presupuesto realista, no un presupuesto lleno de mentiras y de faltantes. Estas situaciones aumentan el presupuesto más el efecto inflacionario normal de algunas de las partidas”, enfatizó Gómez.

¿En qué se gastará el presupuesto?

De acuerdo con la distribución presentada por el Gobierno, el 62 % del presupuesto estará destinado a gastos de funcionamiento, el 24 % al servicio de la deuda y el 14 % a inversión. Esto representa cerca de $392,5 billones para funcionamiento, $155,4 billones para el servicio de la deuda y $86,9 billones para inversión.

El servicio de la deuda es uno de los componentes que más atención ha generado, pues el Gobierno señaló que alcanzará el nivel más alto registrado hasta ahora. El Ejecutivo también anunció un recorte presupuestal de $21,9 billones y la presentación de una denominada ‘Ley Rescate’, con la que busca contener el crecimiento del gasto y encontrar nuevas fuentes de financiación.

El proyecto contempla además ingresos por $604,4 billones entre recursos de la Nación y establecimientos públicos, mientras que los recursos de capital tienen un peso importante dentro de la estructura de financiación.

Críticas desde el Pacto Histórico

El monto del presupuesto generó cuestionamientos entre sectores de la oposición. El senador del Pacto Histórico David Racero manifestó su preocupación por las cuentas presentadas por el Ejecutivo y cuestionó que el Gobierno haya incrementado significativamente el presupuesto frente a la propuesta anterior.

Racero señaló que el aumento genera dudas sobre las fuentes a las que acudirá el Gobierno para conseguir los recursos necesarios y cuestionó el nivel de endeudamiento que podría implicar la propuesta.

“¿Dónde estarán quienes pegaron el grito en el cielo diciendo que el gobierno Petro era un derrochón y que endeudó al país? Hoy Abelardo presentó su presupuesto para el 2027 por un total de $634,952 billones, en contraste con el de Petro que sumaba $575,7 billones. ¿Cómo? Menos impuestos recaudados, pero casi $60 billones más de presupuesto total. ¿Cómo cuadra esa cuenta? Con deuda. La misma que juraron que nunca más íbamos a ver”, afirmó el senador.

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández también cuestionó el proyecto y recordó que durante la campaña de Abelardo de la Espriella se planteó una reducción significativa del gasto público.

Lea además: Cambio de mando en la Policía: Cúcuta y Norte de Santander ya tienen nuevos comandantes

Hernández manifestó preocupación por las fuentes de financiación y cuestionó que el nuevo presupuesto sea superior al presentado por la administración anterior.

“Rechazaron el Presupuesto de $576 billones del gobierno de Gustavo Petro, pero ahora el gobierno de Abelardo radica un presupuesto de $634.9 billones: ¡$60 billones más alto!”, afirmó.

La senadora también cuestionó el peso de los gastos de funcionamiento y preguntó por el destino de las promesas de reducción del tamaño del Estado.

“De los 635 billones, casi 400 son para funcionamiento ¿Dónde quedó el discurso del recorte del 40% del Estado? Además, quieren quitar el impuesto al patrimonio ($5 billones) y quieren tumbar el impuesto saludable. ¿De dónde saldrá la plata para ajustar la diferencia? Se avecina una reforma tributaria directa a la clase media y baja. Lo dijimos en campaña”, sostuvo.

También hay cuestionamientos desde el Centro Democrático

Las dudas sobre el presupuesto no se limitaron a sectores de oposición. La concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago, también manifestó inquietudes sobre las fuentes de financiación del proyecto.

“Confiamos en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, pero no deja de inquietar de dónde van a sacar 634 billones? Y que el presupuesto sea 58 billones más que lo que radicó el gobierno de Petro! No entiendo cómo será la jugada para disminuir el gasto y mejorar la eficiencia”, señaló.

El proyecto deberá ahora avanzar en su discusión en las comisiones económicas conjuntas del Congreso. La Cámara de Representantes informó que el monto definitivo deberá ser estudiado y aprobado antes del 15 de septiembre, mientras que el trámite completo deberá concluir antes del 20 de octubre.

Por ahora, el debate se concentra en si el mayor monto del presupuesto responde a obligaciones que, según el Gobierno, no estaban suficientemente contempladas en la propuesta anterior y en cómo se garantizará su financiación, en un escenario marcado por un elevado servicio de la deuda y nuevas necesidades derivadas de la emergencia por el terremoto.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .