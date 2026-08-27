Santa Fe elimina a River Plate en penaltis y avanza a cuartos de la Sudamericana: Weimar Asprilla, el gran héroe

Independiente Santa Fe consiguió el último boleto para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, al vencer a River Plate en su propio estadio -el Más Monumental- a través de los cobros desde los penales. Con esto, el León vuelve a esta fase eliminatoria desde la edición 2015, en la que se coronó campeón ante el CA Huracán de Argentina.

En el partido de ida, disputado en el Nemesio Camacho ‘El Campín’, igualaron 0-0, mientras que en el choque de vuelta, jugado la noche del miércoles, empataron 1-1. River abrió el marcador con Sebastián Driussi al minuto 52 y luego el uruguayo Franco Fagúndez convirtió de tiro penal al 80´ para el cuadro albirrojo e equiparar la serie, obligando a la resolución desde los cobros desde los doce pasos.

En se esta instancia, donde se ejecutaron 22 lanzamientos, el cardenal se impuso 8-7, siendo el guardavallas Weimar Asprilla (titular debido a la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo) figura al detener un disparo y anotar el definitivo, para dejar por fuera al gigante club argentino. Cabe destacar que el exarquero colombiano Rufay Zapata es el entrenador de porteros de la plantilla del equipo capitalino y fue protagonista clave del título conseguido en 2015.

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Esta actuación del guardameta marca una alegría personal luego de que su familia haya sido víctima de los terremotos presentados hace más de dos semanas en el país. “Salir para el entreno y no saber si tu mamá y tu papá están vivos… ellos corrieron con la suerte de salir a tiempo”, confesó en una entrevista concedida para Señal Colombia.

Asprilla, de 27 años y nacido en Quibdó, inició en las inferiores del Medellín y recorrió varios equipos de la segunda división del Colombiano Fútbol Profesional, pasando por Orsomarso SC, Real Cundinamarca y Tigres FC.

Las cifras del éxito 'cardenal'

Cabe recordar que la escuadra capitalina finalizó tercera de su grupo en la presente Copa Libertadores, por detrás de Platense (Argentina) y Corinthians (Brasil). En esta competición, recibió 3.000.000 dólares solo por su participación en fase de grupos y 680.000 USD por mérito deportivo luego de vencer a Platense y Peñarol (Uruguay).

Al ser tercero de la Libertadores –máxima competición de clubes del continente- Santa Fe se ganó el derecho a jugar Play-offs, el segundo torneo Conmebol, enfrentándose con Caracas y River Plate a los que dejó en el camino y pudo conseguir un premio monetario, por el momento, de 1.800.000 dólares.

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Fecha y rival de Santa Fe en cuartos de final

El próximo oponente del Expreso Rojo es el Vasco da Gama, combinado carioca que cuenta en sus filas con cuatro colombianos: Carlos Cuesta, Johan Rojas, Andrés Gómez y Marino Hinestroza. El Almirante, como se le conoce al club brasilero, despachó al Medellín en la llave previa por un global de 3-2 y al Olimpia de Paraguay por 4-1.

La serie iniciará el martes 8 de septiembre en Bogotá y cerrará, una semana después, en Rio de Janeiro. Los otros cruces citarán a Boca Juniors vs. Sao Paulo, Atlético Mineiro vs. Santos y Montevideo City Torque vs. Cienciano.

"Los que están atrás demostraron que están a la altura y por algo están en Santa Fe, entonces, creo que es muy bueno. Ahora tenemos otra serie con Vasco. También van a ser favoritos ellos, no tanto como River, quizás, pero confiamos que podemos y vamos a pelearlo”, declaró el técnico uruguayo Pablo Repetto luego de la victoria ante el cuadro de Núñez.

En el registro histórico, la institución albirroja ha disputado 27 encuentros ante rivales brasileros en competencias oficiales de la Conmebol, con un saldo de seis triunfos, 12 empates y nueve derrotas, con 23 goles a favor y 32 en contra.

Frente al rival de Río de Janeiro, el cuadro colombiano solo se ha enfrentado en una serie de las semifinales de la Copa Conmebol, en su edición de 1996. En aquel cruce, la escuadra bogotana cayó en el juego de ida en el Maracaná por 2-1 y en El Campín ganó el duelo de cierre 1-0, imponiéndose por 6-5 en los penales antes de caer en la final con el argentino Lanús.

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Barranquilla, la casa de la gran final

La final de la Conmebol Sudamericana se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, que, desde hace meses se encuentra en remodelación.

El juego, que dará el trofeo al campeón, servirá para estrenar el escenario, ahora con la capacidad de recibir 65.000 espectadores, una cifra inigualable en los estadios colombianos.

Será la primera vez, en el nuevo formato, que la ciudad albergue el último partido de una competición internacional desde el año 2018, cuando se enfrentaron el Junior frente al Atlético Paranaense (Brasil), choque en el que en la ida se registró un marcador de 1-1.