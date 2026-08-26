Se busca nuevo rey de Europa: listos los 36 clubes que disputarán la Champions League 2026/27

Los 36 equipos que conformarán la fase de liga de la UEFA Champions League (UCL) para la temporada 2026/27 ya están definidos luego de disputarse la última jornada de los Play-Offs, instancia en la cual los colombianos Camilo Durán (Celtic) y Juan Perea (Levski Sofía) quedaron eliminados.
En el cierre de los choques clasificatorios, disputados ayer, cuatro clubes sellaron su tiquete: el Levski Sofía, de Perea, fue eliminado por el AEK Atenas de Grecia (4-0, en el global); Viking FK (Noruega) dio la sorpresa eliminando al Dinamo Zagreb (Croacia) con marcador de 5-3; el Fenerbahçe despachó al Olympique de Lyon (3-2) y el eslovaco Bratislava dejó en el camino al esloveno Celje (3-2).
Hoy, en Mónaco, se hará el sorteo (11:00 a.m. hora Colombia) para la fase de liga. Conozca aquí a los 36 equipos que buscarán ganar ‘La Orejona’.
- Inglaterra: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester United y Manchester City.
- España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal.
- Alemania: Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart
- Italia: Como 1907, Inter de Milán, Napoli y AS Roma.
- Francia: PSG, Lens y LOSC Lille.
- Portugal: FC Oporto y Sporting CP.
- Noruega: Bodø/Glimt y Viking FK.
- Países Bajos: Feyenoord y PSV.
- Turquía: Galatasaray y Fenerbahçe.
- Bélgica: Club Brujas.
- Austria: LASK Linz.
- Azerbaiyán: Sabah FK
- Ucrania: FC Shakhtar Donetsk.
- República Checa: SK Slavia Praga.
- Grecia: AEK Atenas.
- Eslovaquia: SK Slovan Bratislava
Redacción: Joseph Delgado/ Practicante de periodismo
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