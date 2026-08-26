Se busca nuevo rey de Europa: listos los 36 clubes que disputarán la Champions League 2026/27

Los 36 equipos que conformarán la fase de liga de la UEFA Champions League (UCL) para la temporada 2026/27 ya están definidos luego de disputarse la última jornada de los Play-Offs, instancia en la cual los colombianos Camilo Durán (Celtic) y Juan Perea (Levski Sofía) quedaron eliminados.

En el cierre de los choques clasificatorios, disputados ayer, cuatro clubes sellaron su tiquete: el Levski Sofía, de Perea, fue eliminado por el AEK Atenas de Grecia (4-0, en el global); Viking FK (Noruega) dio la sorpresa eliminando al Dinamo Zagreb (Croacia) con marcador de 5-3; el Fenerbahçe despachó al Olympique de Lyon (3-2) y el eslovaco Bratislava dejó en el camino al esloveno Celje (3-2).

Hoy, en Mónaco, se hará el sorteo (11:00 a.m. hora Colombia) para la fase de liga. Conozca aquí a los 36 equipos que buscarán ganar ‘La Orejona’.

Inglaterra: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester United y Manchester City.

Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester United y Manchester City. España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal. Alemania: Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart

Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart Italia: Como 1907, Inter de Milán, Napoli y AS Roma.

Como 1907, Inter de Milán, Napoli y AS Roma. Francia : PSG, Lens y LOSC Lille.

: PSG, Lens y LOSC Lille. Portugal: FC Oporto y Sporting CP.

FC Oporto y Sporting CP. Noruega: Bodø/Glimt y Viking FK.

Bodø/Glimt y Viking FK. Países Bajos: Feyenoord y PSV.

Feyenoord y PSV. Turquía: Galatasaray y Fenerbahçe.

Galatasaray y Fenerbahçe. Bélgica: Club Brujas.

Club Brujas. Austria: LASK Linz.

LASK Linz. Azerbaiyán: Sabah FK

Sabah FK Ucrania: FC Shakhtar Donetsk.

FC Shakhtar Donetsk. República Checa: SK Slavia Praga.

SK Slavia Praga. Grecia: AEK Atenas.

AEK Atenas. Eslovaquia: SK Slovan Bratislava

Redacción: Joseph Delgado/ Practicante de periodismo

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