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Se busca nuevo rey de Europa: listos los 36 clubes que disputarán la Champions League 2026/27
El Paris Saint-Germain buscará su tercera Champions consecutiva.
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Miércoles, 26 de Agosto de 2026

Los 36 equipos que conformarán la fase de liga de la UEFA Champions League (UCL) para la temporada 2026/27 ya están definidos luego de disputarse la última jornada de los Play-Offs, instancia en la cual los colombianos Camilo Durán (Celtic) y Juan Perea (Levski Sofía) quedaron eliminados. 

En el cierre de los choques clasificatorios, disputados ayer, cuatro clubes sellaron su tiquete: el Levski Sofía, de Perea, fue eliminado por el AEK Atenas de Grecia (4-0, en el global); Viking FK (Noruega) dio la sorpresa eliminando al Dinamo Zagreb (Croacia) con marcador de 5-3; el Fenerbahçe despachó al Olympique de Lyon (3-2) y el eslovaco Bratislava dejó en el camino al esloveno Celje (3-2). 

Hoy, en Mónaco, se hará el sorteo (11:00 a.m. hora Colombia) para la fase de liga. Conozca aquí a los 36 equipos que buscarán ganar ‘La Orejona’.

  • Inglaterra: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester United y Manchester City.
  • España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal. 
  • Alemania: Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart
  • Italia: Como 1907, Inter de Milán, Napoli y AS Roma.
  • Francia: PSG, Lens y LOSC Lille.
  • Portugal: FC Oporto y Sporting CP.
  • Noruega: Bodø/Glimt y Viking FK.
  • Países Bajos: Feyenoord y PSV. 
  • Turquía: Galatasaray y Fenerbahçe. 
  • Bélgica: Club Brujas. 
  • Austria: LASK Linz. 
  • Azerbaiyán: Sabah FK
  • Ucrania: FC Shakhtar Donetsk. 
  • República Checa: SK Slavia Praga.
  • Grecia: AEK Atenas.
  • Eslovaquia: SK Slovan Bratislava

Redacción: Joseph Delgado/ Practicante de periodismo

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