Icetex anuncia alivios para más de 44.000 beneficiarios afectados por terremoto

La Junta Directiva del Icetex aprobó una serie de alivios económicos destinados a más de 44.000 beneficiarios afectados por el terremoto.



Entre las medidas se encuentra la suspensión durante tres meses del cobro de los créditos educativos, así como el congelamiento de los intereses corrientes y moratorios para la población afectada.

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Además, también fueron suspendidas las acciones de cobro administrativo, prejurídico y jurídico, el reporte a centrales de riesgo, la expedición de recibos de pago y el proceso de traslado al cobro de las obligaciones.



Estas medidas cobijan a 44.411 beneficiarios de crédito educativo que residen en los departamentos de Valle del Cauca (29.680), Caldas (5.443), Risaralda (5.253), Quindío (3.267) y Chocó (768).

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“Las medidas aprobadas por la Junta Directiva del ICETEX, presidida por la ministra de Educación Nacional, Viviane Morales Hoyos, buscan proteger la permanencia de los estudiantes en la educación superior y aliviar la situación financiera de las familias afectadas por el terremoto”, enfatizó el Ministerio de Educación.



"Los beneficiarios del ICETEX afectados por el terremoto no están solos. Desde la entidad los estamos acompañando con acciones reales. Luego de analizar con el Gobierno nacional el balance de afectación en estas regiones, la Junta Directiva definió este paquete de medidas, que representa un importante esfuerzo económico para las personas que han contado con el ICETEX para estudiar”, añadió el presidente de Icetex.

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Además, también fueron implementadas medidas adicionales como la ampliación hasta el 15 de septiembre el calendario de postulaciones y renovaciones de crédito para el segundo semestre de 2026.

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