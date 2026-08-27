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Presidente De la Espriella anuncia que ocho cabecillas de las disidencias de Calarcá fueron abatidos en Guaviare
La Fuerza Pública continúa haciendo presencia en la zona.
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cesarmuñoz
Abelardo de la Espriella, agosto 2026. Foto: Colprensa.
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Jueves, 27 de Agosto de 2026

El Gobierno nacional confirmó la muerte de varios disidentes pertenecientes al grupo liderado por alias Calarcá.

Según el presidente, Abelardo de la Espriella, se dio un "Golpe contundente contra las estructuras criminales de la facción narcoterrorista" producto de un operativo en el Guaviare.

"Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación AMÓN en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez  Briceño", señaló.

El resultado de forma preliminar es de 8 miembros del grupo ilegal abatidos, 11 fusiles y 5 ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia.

Lea aquí: ¿A quiénes aplicará el control a migrantes anunciado por De la Espriella? Esto se sabe

Se habla de un balance inicial ya que la operación efectuada por la fuerza pública continúa aún con las tropas avanzando en la zona.

"Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional", añadió.

Este operativo marca la ruta de la política de seguridad ordenada por De la Espriella, aumentando operativos, ataques y descartando diálogos y conversaciones de paz con cualquier grupo armado.

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