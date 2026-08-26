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De la Espriella ordena extradición de cinco cabecillas, entre ellos alias Araña y Mocho Olmedo
Alias Araña cayó por traficar mientras negociaba la paz. En su momento, la captura con fines de extradición levantó la polvareda entre quienes defienden las negociaciones y aquellos que dicen que se deben respetar acuerdos internacionales.


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dsifontes
De la Espriella firmó cinco órdenes de extradición, entre ellos ‘Araña’ de los Comandos de Frontera y ‘Mocho Olmedo’ de las disidencias
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 26 de Agosto de 2026

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de la organización criminal Comandos de Frontera, fue capturado el 14 de febrero de 2025. Desde el inicio, se estableció que tendría orden de extradición, pues lo encontraron traficando drogas mientras se sentaba en las mesas de negociación de paz: una falta grave. Sin embargo, solo hasta ahora se cumple aquella promesa judicial.

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La orden de extradición también incluye a alias Mocho Olmedo, cabecilla de las disidencias, y Carmen Evelio Castillo Carrillo alias Muñeca, el exjefe del grupo criminal Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, también conocido como Los Pachenca.

También firmó la orden de extradición de alias Pinocho y HH, quienes actualmente se encuentran prófugos de la justicia.

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