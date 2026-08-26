Cancillería anuncia medidas para proteger a la comunidad judía y combatir el antisemitismo en Colombia

Un conjunto de acciones para proteger a la comunidad judía en Colombia y combatir internamente el antisemitismo fue anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, tras la reunión que sostuvieron hoy el canciller, Omar Bula, y el embajador rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo.



"Desde la Cancillería fortaleceremos el diálogo interreligioso, promoveremos acciones para la protección de la comunidad judía en Colombia y profundizaremos la cooperación internacional orientada al intercambio de experiencias y buenas prácticas para prevenir y combatir el antisemitismo y todas las formas de intolerancia religiosa", precisó la cartera de Exteriores.



Como parte de este compromiso, el Ministerio reiteró su adhesión a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), según la cual este fenómeno constituye una determinada percepción de las personas judías que puede expresarse como odio, con manifestaciones físicas y retóricas dirigidas contra personas judías o no judías, sus bienes, instituciones y lugares de culto.

Puede leer: Mostramos gran valentía: Nicolás Chiesa luego del triunfo del Cúcuta Deportivo ante Alianza FC

La Cancillería precisó que, cuando se presenten conductas que puedan constituir delitos relacionados con antisemitismo o intolerancia religiosa, corresponderá a las autoridades competentes investigarlas y sancionarlas conforme a la ley, en el marco de la responsabilidad del Estado de garantizar la libertad religiosa consagrada en la Constitución Política.



El anuncio se produjo en medio del rechazo que el Ministerio reiteró frente al antisemitismo, al odio contra las personas judías y a toda forma de persecución o discriminación por motivos religiosos, al señalar que estas conductas "lesionan la dignidad humana, amenazan la convivencia democrática y son incompatibles con los principios que sustentan el Estado social de derecho".



La Cancillería añadió que su rechazo a la intolerancia religiosa es igualmente inequívoco y que ninguna persona debe ser discriminada, perseguida o agredida por su religión, sus creencias o su identidad religiosa.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.