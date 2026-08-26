Cámara anuncia debate “democrático y transparente” para subsanar reforma pensional

Un debate “democrático y transparente”, anunció el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, frente a la discusión de las diez modificaciones que pidió la Corte Constitucional a esa corporación en su sentencia C-264 de 20926, con la cual declaró exequible la mayoría de la Ley 2381 de 2024, la Reforma Pensional.



Aunque todavía la corporación no ha sido notificada del fallo, Barguil indicó que “como presidente de la Cámara de Representantes y conocida la decisión de la Corte Constitucional sobre la Reforma Pensional, adelantaremos el trámite de subsanación ordenado”, como también que “garantizaremos un debate democrático y transparente, con rigor institucional y absoluto respeto por la Constitución”.



La corte fue precisa en reportar a la Cámara que esta nueva discusión debe tener prioridad en la agenda, por lo que dio máximo 30 días para su debate, a la vez que precisó que de haber cambios con respecto a lo que votó en su momento el Senado y se deberá dar la respectiva conciliación.



Frente al esperado fallo de Corte Constitucional sobre la reforma pensional, es preciso en señalar que la Cámara no discutió varias proposiciones que fueron presentadas en su momento por algunos representantes, lo cual generó ese vicio en su trámite, entre los cuales está el artículo referente a la disminución de semanas de cotización para las mujeres al momento de tramitar su pensión.



El senador y presidente de la Comisión Séptima, Andrés Forero, quien fue uno de los principales críticos de la reforma cuando se tramitó en el 2024 en la Cámara, anunció que su partido Centro Democrático radicará una reforma pensional para corregir los problemas que dejó la reforma del gobierno de Gustavo Petro.

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“Queremos corregir esos defectos, resarcir a quienes fueron afectados y beneficiar a esos colombianos que estaban aportando al sistema, que no tenían tantos recursos y que el gobierno Petro perjudicó", aseguró el senador.



Por su parte la senadora de la oposición, Patricia Caicedo, indicó que “la reforma pensional sobrevivió a quienes intentaron enterrarla. La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Más de cien artículos recuperan su vida jurídica y con ellos millones de colombianos vuelven a tener una esperanza de vejez digna. No permitiremos que quienes se opusieron a esta transformación vuelvan a convertir la pensión en un privilegio. Defenderemos esta conquista frente a cualquier intento de desmontarla”.

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