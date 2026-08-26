¿Yina Calderón estuvo a punto de ser internada? La confesión que sorprendió a sus seguidores

Yina Calderón volvió a llamar la atención en redes sociales después de referirse a la polémica que rodea a Pipe Bueno, quien recientemente habló sobre los problemas de consumo que enfrentó en el pasado. Sin embargo, más allá de defender al cantante, la influenciadora terminó revelando una experiencia personal que pocos conocían.

¿Qué contó Yina Calderón sobre su problema con el alcohol?

Mientras explicaba por qué considera difícil para un artista apartarse del alcohol, especialmente cuando constantemente está rodeado de personas que le ofrecen bebidas durante sus presentaciones, Yina aseguró que podía entender la situación de Pipe Bueno porque ella atravesó un momento similar.

La empresaria contó que llegó a tener un problema con el alcohol y que la situación preocupó tanto a sus familiares que sus padres y su hermana Leonela contemplaron la posibilidad de internarla. Según explicó, fue en medio de ese momento cuando tuvo que detenerse y cuestionar el rumbo que estaba tomando su vida.

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“Yo también tuve un problema de alcoholismo”, aseguró Yina al recordar aquella etapa. La creadora de contenido reconoció que admitir que se tiene un problema no es sencillo y destacó que, en su opinión, Pipe Bueno haya decidido hablar públicamente de lo que vivió.

Para Calderón, reconocer una situación de este tipo requiere valentía, especialmente cuando se trata de una persona conocida y expuesta constantemente a la opinión pública. Su comentario también abrió la puerta para que hablara sobre las críticas que ha recibido Luisa Fernanda W por la manera en que acompañó a su pareja durante ese proceso.

Yina defendió la decisión de la creadora de contenido de mantener los problemas de su relación en privado y cuestionó a quienes esperaban que Luisa expusiera públicamente lo que estaba ocurriendo en su hogar. Para ella, las dificultades familiares no necesariamente tienen que convertirse en contenido para las redes sociales.

Con su relato, Calderón terminó poniendo sobre la mesa una experiencia de su pasado que ella misma reconoció como complicada y que, según sus palabras, llegó a preocupar seriamente a su familia.

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