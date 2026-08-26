Murió Tim Curry, la estrella de ‘It’ que también conquistó al público en ‘Mi pobre angelito’

El mundo del cine y la televisión despiden con tristeza a Tim Curry, uno de los actores británicos más reconocidos de las últimas décadas, quien falleció a los 80 años en Los Ángeles, Estados Unidos.

La muerte fue reportada inicialmente por TMZ, que señaló que el intérprete murió durante la noche del martes 25 de agosto en su residencia. Fuentes policiales citadas por el medio indicaron que las autoridades acudieron al domicilio alrededor de las 23:23 y que, hasta el momento, no se sospecha de una muerte relacionada con actividad criminal. La causa del fallecimiento aún no ha sido revelada.

Tim Curry: una carrera marcada por personajes inolvidables

Nacido el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Cheshire, Inglaterra, Curry estudió arte dramático en la Universidad de Birmingham y comenzó su carrera profesional en el teatro londinense.

Su gran salto llegó en 1975 con ‘The Rocky Horror Picture Show’, adaptación cinematográfica del musical de Richard O’Brien. Allí interpretó al extravagante Dr. Frank-N-Furter, personaje que se convirtió en uno de los más emblemáticos de su carrera y en una figura fundamental de una película que con el paso del tiempo se transformó en un fenómeno de culto.

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Curry demostró posteriormente una notable versatilidad. En 1990 interpretó al aterrador Pennywise en la adaptación televisiva de It, basada en la novela de Stephen King, mientras que en cine participó en producciones como Clue, Legend, Annie, La caza del Octubre Rojo y Los tres mosqueteros.

Para varias generaciones de espectadores, también quedó asociado con ‘Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York’, donde interpretó al extravagante encargado del hotel en el que se hospeda Kevin McCallister.

El accidente cerebrovascular que cambió la vida de Tim Curry

En 2012, Curry sufrió un accidente cerebrovascular que afectó considerablemente su movilidad y marcó un antes y un después en su vida profesional.

A partir de entonces redujo notablemente sus apariciones en pantalla y concentró buena parte de su trabajo en el doblaje y las producciones de voz. Su trayectoria en esta área también fue reconocida con un Daytime Emmy por su trabajo en Peter Pan & the Pirates.

A pesar de sus dificultades de salud, Curry continuó vinculado al universo de Rocky Horror y participó en la versión televisiva de 2016, además de mantener algunas apariciones públicas en años recientes.

Su carrera también estuvo fuertemente ligada al teatro: recibió tres nominaciones a los premios Tony por sus trabajos en Broadway, entre ellos Amadeus, My Favorite Year y Spamalot.

Con su muerte, Hollywood despide a un iactorque convirtió personajes extravagantes, villanos y figuras inolvidables en parte de la cultura popular. Tim Curry deja una filmografía que atravesó el teatro, el cine, la televisión y el doblaje durante más de cinco décadas.

Tomado de El Universal.

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