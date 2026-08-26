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Falleció Lina Rovira Montsant, abuela de Gerard Piqué, a los 102 años
La matriarca del entorno del exfutbolista partió en Cataluña; la despedida se realizará en la intimidad familiar.
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practicanteweb
gerard-pique-luto-fallecimiento-abuela-lina-rovira. Foto: IG 3gerardpique
Colprensa
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Miércoles, 26 de Agosto de 2026

La familia del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su abuela paterna, Lina Rovira Montsant, a los 102 años de edad.

La mujer era la madre de Joan Piqué, padre del exdefensor y empresario, y abuela de sus hermanos Marc y Clara. Hasta el momento, los allegados han optado por el silencio y no se han hecho públicas las causas de su muerte.

Una despedida en la intimidad

El velatorio de la matriarca se programó en el tanatorio de Sant Guim de Freixenet, municipio ubicado en la provincia de Lérida, Cataluña, de donde era originaria.

La ceremonia religiosa está prevista para este miércoles 26 de agosto al mediodía en la iglesia del Sagrat Cor de esa misma localidad, en un acto que se mantendrá en estricto carácter privado y familiar.

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Un perfil alejado de los focos

A diferencia de la alta exposición pública que ha rodeado la carrera deportiva y personal de su nieto, Rovira Montsant mantuvo una vida reservada y al margen de los medios de comunicación.

Por ahora, el creador de la Kings League no ha emitido pronunciamientos públicos ni mensajes en sus redes sociales respecto a la partida de su abuela paterna.

Tomado de El Universal.

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