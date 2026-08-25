Creadores del Frailejón Ernesto Pérez piden reactivar el proyecto tras dos años de abandono

El Frailejón Ernesto Pérez se convirtió en uno de los casos de éxito más importantes de la televisión pública colombiana y un símbolo en pro del cuidado y la conciencia ambiental en el país, ideal para llegarle a los niños y jóvenes.

Sin embargo, de un momento a otro desapareció, y ahora, sus creadores le piden a la gerencia de Inravisión reactivar el proyecto tras dos años de abandono-

Piragna S.A.S., empresa creadora de Frailejón Ernesto Pérez y cotitular de los derechos junto a Inravisión (antes RTVC), radicó ante la nueva gerente general, Ángela María Mora Soto, una solicitud formal para reactivar la coproducción.

Según la carta de cinco capítulos enviada por la productora ejecutiva Melissa Mejía Arias, el personaje -considerado unos de los activos intangibles más valiosos del canal público- lleva dos años sin gestión efectiva.

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En julio de 2024 la tercera temporada obtuvo el aval de CoCrea (CC2024-39) con financiación privada con beneficio tributario, sin requerir presupuesto público. La propuesta completa se radicó el 17 de octubre de 2024. Esta nunca fue respondida y el cupo se venció.

Desde 2023 hay facturas por 33,5 millones de pesos pendientes por eventos ya prestados y, a agosto de 2026, Piragna no ha recibido ningún informe de liquidación de ingresos por más de 15 eventos comerciales de los últimos cuatro años.

Además, según la productora, siete canales regionales (Telecaribe, Telepacífico, Canal 13, Telecafé, Teleislas, Canal TRO y Canal Capital) pidieron emitir gratuitamente el contenido en 2025. La solicitud fue negada por RTVC.

También aseguraron que el 9 de junio de 2026 se detectó el uso de la imagen de Frailejón en piezas de propaganda de una campaña presidencial. El 17 de junio la oficina jurídica de la entidad reconoció por escrito un posible riesgo de infracción por transformación y uso no autorizado.

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Piragna señaló que todo ocurrió entre abril de 2024 y agosto de 2026, bajo la gerencia de Hollman Morris, periodo en el que el Mercado de Coproducción de Señal Colombia (6 mil millones de pesos anuales) fue suspendido y los recursos concentrados en proyectos por asignación directa.

Los creadores proponen convertir a Frailejón en un activo patrimonial autosostenible con entrada a las aulas a través de MinEducación y MinAmbiente, emisión en los siete canales regionales que lo solicitan, coproducción internacional y un protocolo de gobernanza, licenciamiento y liquidaciones que sirva de modelo para todas las marcas del sistema público.

"Estamos listos para sentarnos esta misma semana con propuesta creativa, modelo financiero y plan de explotación internacional en mano", concluyó la comunicación.

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