‘Avengers: Endgame’ regresa a los cines con tráiler y material exclusivo

Los fieles seguidores del universo de superhéroes de Marvel ya cuentan los días que faltan para el regreso de 'Avenges Endgame: Bonus' película de la cual se acaban de presentar nuevos tráiler y poster.

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Es la épica conclusión de la Saga del Infinito que regresará a los cines a partir del 24 de septiembre en salas Imax e Infinity Vision, una nueva certificación para salas Premium Large Format (PLF) que garantiza una experiencia cinematográfica excepcional, con pantallas de gran formato, imágenes de alta calidad y sonido envolvente.

El reestreno especial de la película que batió récords de taquilla incluye un adelanto exclusivo de 'Avengers: Doomsay' de Marvel Studios, que estrena en cines el 17 de diciembre. Además, los espectadores que asistan a funciones en salas Imax y pantallas certificadas Infinity Vision tendrán acceso a un adelanto adicional de la película.

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En 'Avengers Endgame: Bonus', tras los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos.

La película está producida por Kevin Feige y dirigida por Anthony y Joe Russo. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau, James Gunn y Stan Lee son los productores ejecutivos.

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