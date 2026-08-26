Incendios en Tolima dejan más de 31.000 hectáreas afectadas

Los incendios forestales han consumido 31.046 hectáreas de cobertura vegetal en el Tolima, según un estudio satelital de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), que calificó la emergencia como la "mayor tragedia ambiental, económica y social" que haya enfrentado el departamento y una de las más graves de Colombia.



El análisis, construido a partir de cartografía temática oficial, señaló que los municipios más castigados son Ortega, con 6.887 hectáreas arrasadas; Armero-Guayabal, con 5.097; San Luis, con 4.371; y Guamo, con 4.041. Les siguen Coyaima (2.411), Chaparral (1.579), Valle de San Juan (998), Lérida (798) y Alvarado (765).



En cuanto a los ecosistemas afectados, los herbazales concentran la mayor pérdida con 6.515 hectáreas; los pastos limpios suman 3.775; los bosques abiertos y densos, 2.161; los pastos enmalezados, 1.656; y las áreas destinadas a cereales, 1.167.

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"Son más de 31.000 hectáreas afectadas. Esta es una emergencia muy compleja. Es la mayor tragedia ambiental, económica y social que hemos tenido en el Tolima y una de las más grandes en Colombia. Esta situación no es ajena a nuestros recursos naturales", afirmó Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima.



La autoridad ambiental activó un protocolo de atención a fauna silvestre que hasta el momento ha recibido 37 animales afectados por las llamas. Al menos 22 permanecen bajo observación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, seis han sido reinsertados a su hábitat y nueve murieron pese a la intervención de veterinarios y biólogos. Entre las especies atendidas figuran ocelotes, zarigüeyas, borugos, iguanas, azulejos, osos hormigueros y armadillos.



Ante el ascenso de las temperaturas y la probabilidad de los efectos del fenómeno de El Niño, Cortolima adoptó mediante la resolución 3426 del 28 de mayo de 2026 un Plan de Contingencia que establece medidas para mitigar los impactos ambientales del escenario climático. El plan contempla acciones de prevención y control de incendios de cobertura vegetal, atención de fauna silvestre, gestión del recurso hídrico, seguimiento permanente de las condiciones ambientales y acompañamiento a los municipios del departamento.



Dada la gravedad de la situación, el presidente, Abelardo de la Espriella, anunció que viajará a Ibagué para coordinar "las operaciones y verificando en terreno el despliegue de todas las capacidades necesarias para enfrentar esta emergencia".



Durante su visita, el mandatario sostendrá reuniones con los directores de la Sijín y la Sipol, quienes investigan las causas de los incendios y la posible responsabilidad de manos criminales. Esto luego de que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, revelará que la policía ya capturó a dos personas como presuntos implicados en provocar las conflagraciones.

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