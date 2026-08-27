Asofondos se prepara para la entrada en vigor del nuevo modelo pensional

Después de un largo periodo de espera la reforma pensional vio la luz en la Corte Constitucional, que declaró exequible la iniciativa, pero reclamó de parte de la Cámara de Representantes la discusión de una serie de elementos contenidos en nueve artículos, objetados como vicios de procedimiento.



El Tribunal Constitucional precisó que la nueva ley entrará en vigencia a partir del primero de abril de 2027, luego de transitar por el Legislativo desde 2024 y una vez que el Congreso abra el debate para dar cabida al "trámite de subsanación", que debe estar listo en un tiempo limitado de 30 días.

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Tras la decisión, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) indicó que acata y respeta las decisiones de la Corte.



“Mientras se abren espacios institucionales para hacer del sistema pensional uno más equitativo, sostenible y de mayor cobertura, la industria de los fondos de pensiones queda pendiente de los detalles del fallo y entra en modo implementación para estar listos para la entrada en vigor de la reforma pensional”, afirmó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

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El gremio anunció una hoja de ruta a través de la cual retomará los planes de implementación que venían adelantando antes de la suspensión de la ley el año anterior.



Entre las medidas que contempla hoja de ruta se encuentra la identificación de las poblaciones cubiertas por la transición o no dentro de las bases de datos de todas las entidades involucradas, la evaluación del estado de los desarrollos que ya se venían adelantando y el diseño de los procesos operativos para que funcione eficientemente el esquema diseñado con la nueva ley.

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Además, el gremio confirmó que también se implementarán los nuevos modelos de atención a los afiliados para facilitar sus trámites.



“Desde las Administradoras de Fondos de Pensiones y su gremio, Asofondos, continuaremos acompañando a los colombianos en cada paso de esta transición, con la certeza de que el ahorro y el esfuerzo de cada afiliado merece una pensión digna y un sistema sostenible en el tiempo”, concluyó el gremio asegurador.

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