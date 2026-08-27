El Ideam mantiene alerta por incendios en 274 municipios y lluvias en varias regiones

El Ideam mantiene las alertas por la amenaza de incendios de la cobertura vegetal, con 274 municipios reportados. Hay 183 municipios en la región Andina, 76 en el Pacífico, 13 en el Caribe, uno en la Orinoquía y uno en la Amazonía.

Por niveles de alerta, 100 municipios están en rojo, 88 en naranja y 86 en amarillo. La alerta roja incluye 32 municipios de Tolima, 25 de Cundinamarca y 19 de Nariño.

Para las próximas 24 horas, el Ideam prevé un leve descenso de la nubosidad y las lluvias frente al día anterior, aunque persistirá el cielo entre parcial y mayormente nublado.

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Se esperan precipitaciones en sectores dispersos del sur y centro del Caribe, norte de la región Andina, norte y occidente del Pacífico y, en menor medida, en la Orinoquía y la Amazonía. En el Caribe habría lluvias moderadas a localmente fuertes en la tarde y noche en parte de Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, mientras La Guajira, Atlántico y Cesar tendrían condiciones mayormente secas.

En el Pacífico se pronostican lluvias moderadas a fuertes en Chocó y el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, especialmente en la tarde y noche, En la región Andina, las lluvias aumentarían en la tarde e inicio de la noche en parte de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas y Risaralda. Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila tendrían tiempo seco.

En Bogotá se estima hoy tiempo seco predominante, con máxima de 20 °C. Para la madrugada del 28 de agosto se espera una mínima de 9 °C.

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