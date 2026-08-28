Defensa de Miguel Uribe buscará testimonios de dos disidentes de las Farc, ¿qué se sabe?

Dos movimientos recientes relacionados con estructuras disidentes de las Farc podrían aportar nuevos elementos a la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Se trata de la captura de Rafael Salgado Merchán, alias ‘Águila’, y de la firma de la extradición de Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’.

La Fiscalía General confirmó el miércoles la captura de ‘Águila’, señalado como uno de los comandantes de la Segunda Marquetalia. Cabe recordar que, esta estructura de las disidencias de las Farc, es comandada por ‘Iván Márquez’ y tiene total control e ingerencia criminal en zonas rurales de Puerto Gaitán, Meta.

Esa organización estaría dedicada al control territorial y a intimidar a habitantes de la zona, además de cometer extorsiones contra comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores.

‘Águila’ también es señalado como uno de los hombres más cercanos y de confianza de ‘El Zarco Aldinever’ en el departamento del Meta. Actualmente permanece privado de la libertad por decisión de un juez de control de garantías.

En otro frente, el presidente Abelardo De La Espriella firmó la extradición de Araña, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera. Rojas, además, fue delegado de esa organización en los diálogos de la política de paz total durante el gobierno de Gustavo Petro.

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De acuerdo con la información revelada por Semana, la defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay solicitará una entrevista con ambos integrantes de estas estructuras disidentes. La intención es contrastar con ellos información que, según lo conocido, ha sido recopilada durante los últimos meses dentro de la investigación.

¿Qué información buscan sobre el atentado contra Miguel Uribe?

Según Semana, uno de los puntos que se pretende verificar está relacionado con el supuesto traslado de grandes cantidades de dinero desde la Segunda Marquetalia, organización que tendría su estructura en territorio venezolano, hacia los Comandos de Frontera.

La información base, da cuenta de que esos recursos habrían sido destinados a financiar la planeación y ejecución del atentado sicarial contra el dirigente del Centro Democrático. La entrevista con ‘Araña’ tendría especial importancia debido a su próxima extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos graves.

En el caso de Águila, su cercanía con ‘El Zarco Aldinever’ es uno de los elementos que motiva el interés de los investigadores y de la representación de la familia. Se busca establecer si conoce la identidad o el papel de otras personas que presuntamente habrían intervenido en el ataque contra el congresista.

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El nombre de ‘El Zarco Aldinever’ ya había aparecido en la investigación. En marzo, Semana reveló que Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, lo señaló directamente como la persona que habría estado detrás de aspectos relacionados con la logística y la financiación del atentado.

Ante la Fiscalía, ‘El Viejo’ relató que ‘Aldinever’ le indicó que debía trabajar con ellos y describió las presiones que, según su testimonio, enfrentó para cumplir la orden. “Desde que me di cuenta de que el finado (Miguel Uribe) era un senador, me dio mala espina”, afirmó durante su declaración.

La declaración también expuso el temor que, según Pérez Marroquín, tenía de sufrir represalias si se negaba a ejecutar la instrucción recibida. Ahora, la representación de la familia busca confrontar esa información con los testimonios de ‘Águila’ y ‘Araña’, en momentos en que ambos quedaron vinculados a nuevas actuaciones judiciales.

Es importante precisar que, de este caso ya son siete las personas condenadas por el magnicidio del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Tomado de El Universal.

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