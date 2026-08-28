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Minvivienda asegura que sí informó a De la Espriella sobre su viaje a Santa Marta
Jaime Andrés Beltrán respondió ante el Congreso por su viaje durante la emergencia y aseguró que informó al presidente, aunque reconoció que no existe copia oficial de la comunicación.
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cesarmuñoz
Jaime-Andrés-Beltrán-Minvivienda. Foto: Colprensa
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Viernes, 28 de Agosto de 2026

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, envió ya al Congreso sus respuestas acerca del viaje que hizo a Santa Marta, en medio de la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto, que le provocó una lluvia de críticas de diferentes sectores.

Beltrán fue objeto de una solicitud de moción de censura, presentada por el partido de oposición Pacto Histórico, que se tramita actualmente en el legislativo.

En su respuesta, el ministro asegura que sí informó al presidente, Abelardo de la Espriella, de su viaje a Santa Marta, pero reconoce que “no existe copia oficial de esa comunicación”.

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Beltrán explica que estuvo tres días en Santa Marta, desde el sábado 15 de agosto, a las 11 a.m., hasta el lunes 17, a las 4 p.m. y, como actividades de trabajo realizadas desde allí, señala que hizo una reunión virtual de una hora, de 1:30 a 2:30 p.m. del lunes, con los viceministros de su cartera “para evaluar resultados de actividades realizadas en la semana anterior y preparar la Mesa Técnica a realizarse en la tarde del día siguiente”.

Sin embargo, sostiene que “la permanencia física del ministro en Santa Marta no implicó, por sí misma, la interrupción o desatención de sus responsabilidades”, y agrega que “las funciones de dirección, coordinación, seguimiento y toma de decisiones pueden ejercerse mediante mecanismos presenciales o remotos, siempre que se garantice la continuidad de la gestión y la atención oportuna de las responsabilidades del sector”.

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