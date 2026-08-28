Alerta máxima en la frontera entre China y Nepal por la amenaza de un desbordamiento glaciar

Las autoridades de China emitieron una alerta de alto riesgo por la amenaza de un nuevo desastre natural en la zona fronteriza con Nepal. Un lago de barrera, formado por los restos de un colapso glaciar y que almacena cerca de dos millones de metros cúbicos de agua, comenzó a desbordarse, forzando la suspensión inmediata de las labores de búsqueda de sobrevivientes.

La orden de evacuación obligó a los socorristas a replegarse a tres kilómetros del puerto de Gyirong, desplazándose hacia zonas seguras por instrucción del centro de mando. El panorama plantea una inminente amenaza de deslaves de barro y rocas, por lo que se priorizó la protección del personal desplegado en el área.

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Evacuaciones masivas y análisis de la catástrofe

Hasta la fecha, el gobierno chino ha logrado reubicar a casi 500 habitantes de las zonas afectadas y completó la evacuación de 555 turistas que habían quedado atrapados por la avalancha de detritos.

La tragedia se desencadenó inicialmente por un colapso glacial de gran altitud que descendió a alta velocidad sobre el cauce del río Donglin Tsangpo.

Además, expertos del Ministerio de Recursos Naturales de China explicaron que el fenómeno se originó por una avalancha de hielo y rocas que evolucionó a un flujo de fragmentos masivo. Por su parte, informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) respaldan la tesis del colapso de un glaciar, descartando que un movimiento telúrico haya sido el detonante de la tragedia.

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Cifra devastadora de víctimas y desaparecidos

Las afectaciones en ambos lados de la frontera continúan dejando un saldo crítico. Las autoridades nepalíes elevaron a casi 470 la cifra de muertos, además de registrar cientos de personas cuyo paradero aún es desconocido tras el paso de la riada.

En territorio chino, las cifras oficiales confirman al menos tres personas fallecidas y cerca de 560 ciudadanos desaparecidos. La alerta por el desbordamiento del lago mantiene paralizadas las labores de salvamento mientras se evalúa la estabilidad del terreno para retomar el rastreo.

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