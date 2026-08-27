Trump avanza en acuerdo para que EE. UU. tome participación en campos petroleros venezolanos

La administración del presidente Donald Trump se encuentra en conversaciones avanzadas con el gobierno interino de Venezuela para que Estados Unidos tome una participación de propiedad en varios de los enormes campos petroleros del país, según revelaron dos funcionarios estadounidenses al portal de noticias Axios.

El acuerdo, calificado de “histórico”, permitiría duplicar las reservas de petróleo de Estados Unidos, al acceder a recursos de la nación con las mayores reservas probadas del mundo (alrededor de 300.000 millones de barriles). “Llamar a este acuerdo enorme sería quedarse corto. Es masivo”, afirmó uno de los funcionarios a Axios.

Las negociaciones, asegura el medio estadounidense, se centran en más de una docena de campos productivos —no en la totalidad de las reservas venezolanas— que suman 90 millones de barriles de reservas probadas. Estos yacimientos estaban controlados anteriormente por antiguos insider venezolanos (algunos de ellos indiciados) y por intereses chinos.

A cambio de la participación estadounidense, el gobierno interino de Venezuela se beneficiaría del desarrollo de los campos por parte de empresas privadas, incluidas firmas estadounidenses, lo que generaría mayores ingresos petroleros para el país, agrega Axios.

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La urgencia del pacto se ve impulsada por las guerras en Irán y Ucrania, que han alterado el suministro global de crudo y elevado los precios, así como por el nivel más bajo en 40 años de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos.

Axios asegura que las conversaciones están lideradas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y la gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El mes pasado, altos funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa se reunieron en Caracas para avanzar en los detalles.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, también desempeña un papel importante. El secretario de Energía, Chris Wright, estudia viajar a Venezuela la próxima semana para discutir el aumento de la producción por parte de empresas estadounidenses.

Según los funcionarios, Trump ya exploraba la posibilidad de una participación en los campos venezolanos incluso antes de autorizar la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. El sector petrolero venezolano se deterioró durante las gestiones de Maduro y su predecesor Hugo Chávez por la mismanejo socialista.

Un segundo funcionario señaló que el acuerdo se convertiría en un momento definitorio del legado de Trump, alineado con su énfasis en la seguridad energética de Estados Unidos y la dominancia en el hemisferio occidental, en el marco de la llamada “Doctrina Donroe”. La administración busca subrayar los beneficios para el pueblo venezolano, ante posibles críticas de que se estarían entregando recursos naturales del país.Los detalles finales aún se están definiendo y no está clara la fecha exacta de firma del acuerdo.

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