Muere Ratko Mladic, ‘el carnicero de Bosnia’, a los 84 años

El excomandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido popularmente como 'el carnicero de Bosnia' y condenado en noviembre de 2017 por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1992-1995), ha muerto este jueves a los 84 años en un hospital de la cárcel de La Haya, donde cumplía cadena perpetua.



Mladic --condenado por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica en julio de 1995-- había sufrido varios derrames cerebrales mientras se encontraba entre rejas.



Sus familiares habían solicitado recientemente al tribunal que pudiera recibir tratamiento en un hospital militar de Serbia por razones humanitarias, una petición también elevada por el presidente serbio, Aleksandar Vucic.

Infórmese: ONG chilena construye las primeras viviendas para afectados por terremotos en Venezuela

La secretaria de Estado del Ministerio de Derechos Humanos y de las Minorías, Lidija Pavicevic, ha confirmado el fallecimiento del excomandante serbobosnio tras recibir la información por parte de su hijo, Darko Mladic, según ha recogido la agencia de noticias Tanjug.



El propio tribunal ha confirmado más tarde la muerte de Mladic "mientras se encontraba hospitalizado en La Haya". "Se ha informado de inmediato al responsable médico de la Unidad de Detención de Naciones Unidas (UNDU) y las autoridades neerlandesas han iniciado los procedimientos e investigaciones habituales exigidos por la legislación nacional neerlandesa", ha indicado.



En este sentido, ha señalado que siguiendo los protocolos y reglamentos de detención la jueza Graciela Gatti Santana ha ordenado una "investigación exhaustiva" sobre las circunstancias de la muerte, designando al juez Iain Bonomy para que conduzca la investigación.



"En el momento de su fallecimiento, Mladic se encontraba a la espera de ser trasladado a un Estado para cumplir el resto de su condena", ha añadido el tribunal.



Detenido en mayo de 2011 en Lazarevo, un pequeño pueblo al norte de Serbia, tras haber pasado más de una década como fugitivo, Mladic fue comandante del Estado Mayor del Ejército de la República Srpska entre 1992 y 1996.

Lea: ¡Devastador! Videos muestran la fuerza de la inundación que golpeó a Nepal

El Tribunal de La Haya emitió una orden de arresto en su contra en julio de 1995. Fue condenado por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, en concreto se le considera detrás de la matanza de Srebrenica, donde más de 8.000 musulmanes fueron detenidos y trasladados a almacenes, escuelas y campos, donde fueron ejecutados a tiros de forma masiva durante días.



El TPYI articuló la condena contra Mladic mediante la figura jurídica de la "empresa criminal conjunta", que dividió su responsabilidad penal en cuatro tramas: el genocidio de Srebrenica, las matanzas de bosniacos y bosniocroatas, el asedio sobre Sarajevo --uno de los más largos de la historia-- y el secuestro de los 'cascos azules' de Naciones Unidas.



La corte determinó que Mladic ordenó continuos bombardeos y ataques de francotiradores sobre objetivos de escaso o ningún valor militar en la ciudad de Sarajevo para mantener en "un estado de constante angustia" a sus residentes y sembrar el terror.

Sitio de Sarajevo

El sitio a la ciudad se prolongó de 1992 a 1995 e incluyó bombardeos contra el mercado de la capital bosnia: el primero ocurrió en febrero de 1994, que dejó al menos 68 muertos, mientras que el segundo ataque se produjo en agosto de 1995, cuando cinco granadas de mortero lanzadas por el Ejército de la República Srpska mataron a 43 personas.

Le puede interesar: Perdió la guerra: Irán lanza advertencia a Trump por las sanciones económicas

Asimismo, la corte incidió en que los 'cascos azules' no pudieron cumplir su mandato de proteger a la población civil porque fueron retenidos incluso a punta de pistola, llegando a encadenarles a depósitos de munición, puentes y centros de mando para evitar que la aviación de la OTAN bombardeara sus posiciones estratégicas.



No obstante, la corte le absolvió de un cargo de genocidio relacionado con matanzas perpetradas por las fuerzas serbobosnias en seis localidades en 1992 ante la falta de pruebas de una intención genocida sobre la totalidad de la comunidad bosníaca, de mayoría musulmana, alegando que el objetivo fue una limpieza étnica.



La masacre de Srebrenica está considerada la peor atrocidad ocurrida en suelo europeo desde el Holocausto, símbolo de las barbaries perpetradas en los Balcanes durante la década de los noventa. Está reconocido como genocidio por las sentencias del TPIY.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion