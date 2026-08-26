Helicóptero chocó contra cables de teleférico, se incendió y dejó dos muertos en Italia

Este miércoles, 26 de agosto, un helicóptero ultraligero, conocido como girocóptero modelo Magni M16, chocó contra los cables de un teleférico de servicio en una zona montañosa del norte de Italia. Tras el impacto, la aeronave se incendió y terminó estrellándose cerca del lago de Campliccioli, dejando dos personas muertas.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, en el municipio de Antrona Schieranco, provincia de Verbano-Cusio-Ossola, en la región del Piamonte, cerca de la frontera con Suiza. La zona se encuentra a unos 1.400 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con los primeros reportes de los equipos de emergencia compartidos por medios locales, la aeronave sobrevolaba el sector cuando, por causas que aún son investigadas, impactó contra los cables de una línea de servicio utilizada para acceder a la represa de Campliccioli.

Luego del impacto, el girocóptero se incendió y cayó en las inmediaciones del lago. Tras eso, las autoridades activaron un dispositivo de emergencia para atender la situación.

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En el operativo participaron helicópteros médicos del servicio 118, el helicóptero de bomberos Drago, enviado desde Malpensa, además de agentes de seguridad, equipos de rescate en tierra y especialistas del Servicio Alpino.

Aunque aún se desconoce la razón exacta del accidente, medios locales indican que el helicóptero habría ingresado en una zona con baja visibilidad debido a la presencia de nubes, lo que pudo haber llevado al piloto a intentar regresar antes de que la aeronave impactara contra los cables.

Dos muertos tras accidente de helicóptero que chocó contra cables de un teleférico en Italia

Según se conoció, las dos víctimas del accidente aéreo ocurrido en Italia son el piloto Alessandro Angelo Muscinelli y la pasajera Antonella Pagliarani.

Versiones preliminares compartidas por medios italianos indican que Muscinelli era ingeniero y residía en Premeno, mientras que Pagliarani vivía en el área de Milán.Ambos habían despegado poco antes desde el aeródromo de Megolo, en la localidad de Pieve Vergonte, dentro del valle de Ossola.

Las autoridades italianas continúan trabajando para determinar las circunstancias del aparatoso accidente aéreo.