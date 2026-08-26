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Insólito video | El Senado sometió a votación si evacuaban, 40 minutos después del temblor de este miércoles; ¿ganó el sí o el no?
La proposición generó varios comentarios a favor y en contra dentro del Congreso de la República.


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dsifontes
Insólito video | El Senado sometió a votación si evacuaban, 40 minutos después del temblor de este miércoles; ¿ganó el sí o el no?
Colprensa
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Miércoles, 26 de Agosto de 2026

El temblor de magnitud 5.1 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, interrumpió este miércoles 26 de agosto la mañana parlamentaria en el Congreso de la República en Bogotá. Mientras la tierra se movía, en la plenaria del Senado transcurría la sesión ordinaria sin interrupciones inmediatas.

Pero la reacción legislativa tardó en llegar: de forma insólita, solo 40 minutos después del evento sísmico, los congresistas sometieron a votación una proposición para evacuar el recinto, y la mayoría decidió quedarse.

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Demora en los protocolos y votación

Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:45 de la mañana. Sin embargo, en el recinto legislativo se percataron del suceso a eso de las 11:53. Luego, transcurrió media hora más hasta que, a las 12:30 de la tarde, la senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, impulsó formalmente la proposición de evacuación.

A las 12:29 de la tarde, con 54 congresistas presentes en la sala, la votación registró 30 votos por el no y 24 por el sí. La senadora Esmeralda Hernández cuestionó el procedimiento implementado, luego del tiempo que había pasado tras el sismo.

“Se tuvo que someter a votación una proposición para decidir si evacuábamos o no después del sismo que se sintió en Bogotá, como establecen los protocolos ante una posible réplica, por el miedo a que luego los senadores no quieran volver a trabajar”.

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