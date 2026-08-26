ONG chilena construye las primeras viviendas para afectados por terremotos en Venezuela

La ONG chilena Techo anunció la culminación de las primeras 17 viviendas destinadas a familias afectadas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio. La organización tiene presencia en 18 países de América Latina.

Las primeras casas fueron levantadas en las comunidades de El Junquito, en Caracas, y Guaracarumbo, en La Guaira, esta última considerada una de las zonas más golpeadas por los movimientos telúricos.

De acuerdo con Techo, durante cuatro jornadas participaron más de 120 voluntarios venezolanos en las labores de construcción, junto con otros 20 voluntarios y trabajadores provenientes de México, Colombia y Chile.

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La organización señaló que lleva 15 años trabajando de manera permanente en Venezuela y que, el mismo día del desastre, puso en marcha un plan de respuesta humanitaria para identificar los daños y establecer cuáles eran las comunidades que requerían atención prioritaria.

Techo explicó que ya prepara nuevas etapas de construcción en Falcón y Yaracuy, en el occidente del país, además de Carabobo, Aragua y Miranda, en el norte. Para continuar con este proceso, la ONG mantiene activa su campaña de recaudación de fondos.

En julio, Juan José Ayarza, ejecutivo global de Techo, explicó a EFE que la organización tenía previsto construir al menos 200 viviendas para las personas afectadas por el doble terremoto, que dejó cerca de 17.900 personas sin hogar y más de 6.500 fallecidos.

Las viviendas construidas cuentan con una superficie de 18 metros cuadrados y fueron elaboradas con madera prensada o fibrocemento, material compuesto por cemento, agua y fibras.

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