Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años tras permanecer 11 días hospitalizado

El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años en el Hospital Nacional de Oslo, donde permanecía ingresado desde hacía once días. La Casa Real informó que el fallecimiento ocurrió a las 6:35 hora local (11:35 hora colombiana).

La institución comunicó la muerte del monarca mediante un mensaje publicado en su página web, acompañado por un retrato de Harald V. “Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy”, señaló la Casa Real de Noruega.

¿Por qué el rey Harald de Noruega estaba en una clínica?

Harald V había ingresado al Rikshospitalet el pasado 17 de agosto debido a una anemia. Su situación médica empeoró el jueves, cuando la enfermedad derivó en una infección en la sangre, de acuerdo con la información proporcionada.

Lea aquí: Trump avanza en acuerdo para que EE. UU. tome participación en campos petroleros venezolanos

La evolución de su estado de salud generó preocupación entre la población noruega desde el jueves. En Oslo, ciudadanos acudieron ese día a las inmediaciones del Palacio Real para expresar su respaldo al monarca y dejar flores.

¿Cómo será el funeral de Estado de Harald V?

Los preparativos para las exequias del rey ya comenzaron, aunque la fecha del funeral todavía no ha sido anunciada. Este domingo se llevarán a cabo servicios funerarios en todas las catedrales de Noruega y en numerosas iglesias del país, según la cadena NRK.

El funeral de Estado contempla una procesión de gran tamaño para trasladar el féretro de Harald desde el Palacio Real hasta la catedral de Oslo. Durante el recorrido, soldados de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas estarán formados a ambos lados del trayecto.

El destino definitivo de los restos del monarca será la cripta ubicada bajo la iglesia de la fortaleza de Akershus, según informó la agencia NTB.

La Casa Real noruega confirmó que Harald murió de manera tranquila en el Hospital Nacional de Oslo. El comunicado precisó que el fallecimiento se produjo el viernes 28 de agosto a las 06.35 horas.

Con la muerte de Harald V, Noruega inicia los actos oficiales previstos para despedir al monarca, mientras se espera el anuncio de la fecha en que tendrá lugar el funeral de Estado.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .