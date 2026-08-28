Cuatro hombres irán a juicio por el asesinato de un profesor universitario en Bogotá

La Fiscalía llamó a juicio a cuatro hombres por su presunta participación en el asesinato del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, en enero pasado en Bogotá. Lo habrían torturado y, al mostrar resistencia, lo asfixiaron hasta causarle la muerte.



Se trata de Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry, y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo. Todos ellos hacían parte presuntamente de una estructura delincuencial conocida como ‘Los Kamaleones’, dedicada a la modalidad de “paseo millonario” en Bogotá.

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De acuerdo con la investigación, el grupo utilizaba taxis como fachada para seleccionar a sus víctimas en zonas de alta afluencia, ganarse su confianza y, posteriormente, intimidarlas para obligarlas a entregar claves bancarias y realizar transacciones.



Los hechos ocurrieron el 15 de enero. Ese día, según reveló el escrito de acusación publicado por la FM, Cubides Ariza salió de la Clínica del Country, en el norte de la ciudad, y abordó un taxi de placas ESN-362.



El vehículo era conducido por alias Cabezón, quien recogió en el camino a alias Pipo y Chirry, y desvió la ruta para finalmente dirigirse hasta el kilómetro 2 de la antigua vía al Llano, sector vereda Los Soches, en el sur de la ciudad.

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Detrás de ellos siempre estuvo un vehículo particular marca Chevrolet de placas RDR-801, conducido por Arnold Esteban Páez Herrera, conocido con el alias de “Pecueca”.



Durante el trayecto, el profesor de la Universidad Externado fue atacado con arma blanca por alias “Pipo” y alias “Chirry” para que entregara las claves de sus tarjetas, lo que le ocasionó dos heridas en la parte superior de la espalda, dos en la región pélvica y una en el tórax.



“Ante la resistencia y oposición ejercida por la víctima, los agresores procedieron a asfixiarla mediante estrangulamiento, ocasionándole la muerte de forma violenta", dice el escrito de acusación revelado por ese medio radial.

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Los delincuentes finalmente llevaron el cuerpo hasta el kilómetro 2 de la antigua vía al Llano. Bajaron el cuerpo del profesor y, sin temor alguno, alias Cabezón tomó la bolsa que contenía gasolina y roció el combustible sobre su cuerpo, para posteriormente prenderle fuego.



Se documentó que el valor total saqueado desde los productos financieros en tres bancos donde la víctima acostumbraba a manejar su dinero ascendió a los 8.405.000 pesos.

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