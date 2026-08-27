‘Cadáver Exquisito’: la novela de Agustina Bazterrica que volvió a ser tendencia

Perturbador, macabro, bizarro, escalofriante, pero en especial, difícil de dejar de leer hasta la última de sus 249 páginas, así es ‘Cadáver Exquisito’, la novela con la que la escritora argentina, Agustina Bazterrica, y que en 2017 logró el Premio Clarín de Novela 2017.

Pero, ¿por qué un libro publicado hace nueve años, galardonado en su momento, con más de un millón de ejemplares vendidos y traducido a 30 idiomas, se ha vuelto noticia en la actualidad?

Hace unos meses, Alfaguara, sello editorial que tiene sus derechos, decidió publicar una nueva edición en español, sin imaginar, que se convertiría en tendencia a través de las redes sociales como Tik Tok, donde las reseñas no dejan de aparecer y más personas buscan empezar a leer esta historia densa, en una atmósfera densa e hipnótica, en la que el lector queda irremediablemente atrapado pero con el estómago revuelto.

En ella, el futuro no es nada alentador, y la humanidad es capaz de lo inimaginable, para mantener su cotidianidad y sus placeres.

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En ese mañana no muy lejano, que plantea la escritora Agustina Bazterrica, un virus ataca a los animales, por lo que desde mascotas hasta las grandes fieras de la selva deben ser sacrificadas y su carne no puede ser consumida, por lo que el ser humano, y en especial una industria cárnica millonaria, requiere sustituirla, por lo que se legaliza la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana.

Vivimos en un mundo carnívoro, en países como Estados Unidos y la propia Argentina, se consumen más de 120 kilos de carne al año por persona, mientras que las naciones con recursos muy limitados apenas alcanzan los cuatro kilos anuales, como es el caso de Bangladés.

En ese nuevo mundo donde el canibalismo es ley y una de las industrias más prósperas, como lo es en la actualidad, por lo que la sociedad termina dividida entre quienes comen carne y quienes son comidos.

Agustina no ahorra esfuerzos para construir ese nuevo mundo con la naturalización del canibalismo, donde la publicidad quiere mostrar que la proteína animal, en este caso humana, es indispensable para poder tener una vida saludable, y se difunde el mensaje que estas nuevas medidas contribuyen a combatir la sobrepoblación del planeta.

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“Enseñar a matar es más difícil que matar’, dicta uno de sus personajes dentro de la industria frigorífica, donde todo el lenguaje ha sido modificado para la deshumanización del nuevo ‘ganado humano’.

El propio lector termina sumergido en las nuevas dinámicas de ese mundo ‘Entre Caníbales’, como dicta una de las grandes canciones de la banda argentina Soda Stéreo, donde hay cosas que nunca cambian, pues sólo las personas de altos ingresos pueden costearse la mejor carne, como la de ‘novillos’ recién nacidos, mientras que los miserables son los carroñeros que merodean los frigoríficos para alimentarse de los desechos, la carne enferma o podrida.

Aunque es legal tener cuerpos vivos en casa para ir consumiendo pieza por pieza, en las librerías se encuentra una variedad de manuales para ello, es completamente prohibido hacer un uso distinto, como el trabajo doméstico, la esclavitud, el acto sexual con ellos y menos la reproducción, lo cual se castiga con la muerte y el propio procesamiento de su carne, “Hoy soy carnicería, mañana podría ser ganado”, dice uno de los personajes.

Un especialista de un frigorífico recibe de regalo en casa una mujer criada para el consumo, y con el tiempo, la convivencia, lo llevará a transgredir las normas hasta límites que la sociedad ignora.

Una historia que puede llevar al lector a la náusea, que parece imposible de pasar de la ficción a la realidad, pero que también toma elementos ya vistos en los momentos más oscuros que ha vivido la humanidad, como el Holocausto, donde se utilizó piel humana para la fabricación de objetos cotidianos como lámparas.

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