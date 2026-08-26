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¿Se llevarán a Kaleth Morales de su tumba?
La familia del cantante vallenato analiza trasladar sus restos a un osario debido al deterioro y a los actos de irrespeto denunciados en el cementerio.
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ruby.escamilla
¿Se llevarán a Kaleth Morales de su tumba?
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 26 de Agosto de 2026

A 21 años de la muerte de Kaleth Morales, su familia volvió a expresar su preocupación por el estado de la tumba del cantante vallenato en el cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar.

Miguel Morales, padre del artista, publicó un video en el que mostró el deterioro de la sepultura y pidió a los seguidores que respeten el lugar donde reposan los restos del intérprete de ‘Vivo en el limbo’.

Según explicó, la familia se encarga de mantener la tumba en buenas condiciones para los admiradores que llegan a visitarla. Sin embargo, algunos de los elementos que habían instalado fueron dañados o retirados.

“Comparen ustedes la tumba del año pasado, miren, quitaron el florero, quitaron la fotografía y así quedó la tumba de Kaleth”, manifestó Miguel.

El padre del cantante señaló que la tumba tenía dos grandes floreros, de casi un metro, además de una fotografía de Kaleth. Estos elementos, de acuerdo con su denuncia, ya no se encuentran en el lugar.

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Ante esta situación, la familia estaría contemplando exhumar los restos de Kaleth y trasladarlos a un osario, como una manera de protegerlos y evitar que continúen los daños en su sepultura.

“Si tengo que decirle a sus seguidores que tal vez vamos a terminar por sacarlo y llevarlo para un osario”, expresó Miguel Morales.

No obstante, la exhumación no ha sido confirmada como una decisión definitiva. Por ahora, se trata de una posibilidad planteada por la familia ante los constantes actos de irrespeto que, según denuncian, se han presentado en el cementerio.

Morales también hizo un llamado a los visitantes para que respeten las tumbas de otros reconocidos artistas vallenatos que reposan en el mismo lugar, entre ellos Diomedes Díaz, Martín Elías y Omar Geles.

La situación no sería nueva. En 2014, la familia de Kaleth ya había contemplado trasladar sus restos después de que su tumba fuera afectada por actos vandálicos en el cementerio.

Redacción: El Universal. 

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